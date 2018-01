Czekają, aż K2 da się zaatakować. "Góra musi się trochę odsłonić"





W bazie pod K2 wszyscy tylko czekają. Na kolegów, ofiarnych ratowników akcji na Nanga Parbat i na poprawę pogody. Liczą, że wiatr, który odkłada w czasie atak na ten niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, w końcu się zlituje. - Próbujemy sobie urozmaicać życie, jak się da. Rozmawiamy, gramy w karty, partyjkę szachów - wylicza uczestnik wyprawy Marcin Kaczkan.

Słaba widoczność uniemożliwia przylot śmigłowca, który ma przetransportować bohaterów akcji na Nagiej Górze. Na razie Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala pozostają w Skardu, nieco ponad sto kilometrów od bazy pod K2. Na pewno nie dołączą do kolegów w środę, to wykluczone.



Według prognoz pogoda może poprawić się w czwartek.

Ma ucichnąć

Uczestnicy wyprawy na zdradliwy ośmiotysięcznik czekają w obozie drugim na wysokości 6300 metrów. - Mamy nadzieję, że ta pogoda się zmieni. Prognozy nie są może najlepsze, ale jutro wiatr ma trochę ucichnąć, więc planujemy zrobić rekonesans i zobaczyć, czy w takich warunkach coś wyżej da się podziałać - przyznał Kaczkan.



Wtóruje mu inny z uczestników wyprawy, Rafał Fronia. - Praktycznie nie wychodzimy z namiotu. Jest zadyma, pada śnieg. Nawet nie wiemy, czy on pada, czy jest przywiewany wiatrem. Wieje około pięćdziesiąt kilometrów na godzinę. Dosyć mocno szarpie namiotem. Nie jesteśmy zaskoczeni, każda zima tutaj wygląda podobnie. Te okna pogodowe są bardzo krótkie - opisał tamtejsze warunki.

Jest monotonnie, ale himalaiści sobie radzą. - Próbujemy sobie urozmaicać życie, jak się da. Są tutaj wszyscy, więc prowadzimy dyskusje na różne tematy. Gramy w karty, a tutaj koło mnie właśnie rozgrywa się partyjka szachów - relacjonował Kaczkan.

Jeszcze dwa, trzy tygodnie

Wszyscy liczą, że wiatr w końcu przycichnie, tak gdzieś do czterdziestu kilometrów na godzinę.



- Mamy gotowy scenariusz, ale jeszcze nie na atak szczytowy. Najbliższy plan obejmuje założenie obozu trzeciego. Wtedy będą próby wyjścia do aklimatyzacji, do obozu czwartego i dopiero wtedy będzie możliwy atak szczytowy. To jeszcze minimum dwa, trzy tygodnie i nie jedno, a kilka okien pogodowych - ocenił Fronia.



Zapewnił, że nikt tak łatwo nie zrezygnuje z dziejowej misji. - Mamy zaciętość, ale góra musi nam się trochę odsłonić, musimy ją chociaż zobaczyć - przyznał.



Zimowa wyprawa na K2 (8611 m) jest jednym z największych wyzwań wspinaczkowych w historii.

