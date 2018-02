"Udało mu się zdobyć górę i na niej został. Może taka była jego karma"





- Czy przegrał, czy wygrał z tą górą? Jeżeli coś ukochał, pielęgnował swoje marzenie przez tyle lat, w końcu udało mu się tę górę zdobyć i na niej został, to być może takie było jego przeznaczenie, taka karma - mówił o Tomaszu Mackiewiczu - na antenie TVN24 BiS - Leszek Cichy, himalaista, pierwszy zdobywca Mount Everestu zimą, wspólnie z Krzysztofem Wielickim.

Mackiewicz wspinał się na Nanga Parbat po raz siódmy, towarzysząca mu Elisabeth Revol po raz czwarty. Weszli na szczyt, a potem zaczął się dramat.



Ją uratowano, do niego - gdzieś powyżej 7200 m n.p.m. - nie udało się dotrzeć.

Świat z tymi kilkoma szaleńcami

Jakie tam, wysoko, w strefie śmierci - panują warunki? - Jeszcze umożliwiają przebywanie człowieka, oczywiście przy pogodzie nie tej ekstremalnej - tłumaczył Cichy. Wbrew pozorom najgroźniejsza nie jest temperatura, bo czy mamy - 35, czy - 45 stopni, to nie stanowi dużej różnicy, da się egzystować. Absolutnie kluczowym czynnikiem jest wiatr. Wtedy przy - 35 ta odczuwalna temperatura wynosi - 65, - 70. Pobyt poza namiotem musi być skrócony do niezbędnego minimum.

Revol ze szpitalnego łóżka udzieliła wywiadu AFP. Opowiadała o próbie schodzenia, o tym, że Tomek nic nie widział, że z jego ust ciekła krew, a ona zawiadamiała kogo mogła, w jak fatalnej są sytuacji.



- Powiedziano mi: "Jeśli zejdziesz do 6000 m, będzie można zgarnąć ciebie, a Tomka z wysokości 7200 m przy użyciu śmigłowca". Tak to było. To nie była moja decyzja - wyznała, wyjaśniając, dlaczego postanowiła sama schodzić, zostawiając Polaka za plecami.



Miała halucynacje.

Zapytana, czy powróci w góry odpowiedziała, że tak. - Bo jest to mi potrzebne do życia - oświadczyła.



Skomentował to Cichy. - Czytałem kiedyś, że życie nie składa się z sumy oddechów, tylko sumy oddechów, które zapierają dech w piersi. Może to jest to. My nie prosimy o akceptacje tego, co robimy, ale przynajmniej o zrozumienie, że są ludzie z innym podejściem do otaczającej nas rzeczywistości. Czyż nie ciekawszy jest świat z tymi kilkoma szaleńcami, którzy próbują lecieć w kosmos albo wchodzić na te najwyższe szczyty?

