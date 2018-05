Boniek: do polskiej piłki doklejonych jest kilkunastu przestępców

- Nie jestem od łapania przestępców, tylko od służby. Mam nadzieję, że państwo ma chęć rozwiązania problemu i nam w tym pomoże - mówił w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Zbigniew Boniek. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ocenił też szanse Biało-Czerwonych na zbliżającym się mundialu.

Dyskusja o bezpieczeństwie na polskich stadionach trwa od dłuższego czasu. Nasiliła się po ostatniej kolejce minionego sezonu ekstraklasy, gdy chuligani Lecha obrzucili boisko w Poznaniu racami i wbiegli na murawę, przez co spotkanie z Legią musiało zostać przerwane.

O sposobach walki z pseudokibicami, podczas tak zwanych "obrad okrągłego stołu", we wtorek rozmawiały najważniejsze osoby w państwie z premierem Mateuszem Morawieckim na czele.W dyskusji wziął też udział Boniek.

- Jak jest zagrożenie na stadionie, to wchodzi policja, ale ważniejsza jest prewencja. Jak już jest gorąco, to policja może sytuację uratować. My jako związek rozmawiamy z państwem, żeby sytuację naprawić. Rządzący mają do tego narzędzia - mówił w "Jeden na Jeden" prezes PZPN.

Oglądaj Wideo: tvn24 Boniek: do łapania przestępców nie jestem ani ja, ani kluby



Najważniejszy człowiek w polskiej piłce zwrócił uwagę na problem z zakazami stadionowymi dla kibiców, którzy mają już na swoim koncie wybryki. Boniek mówił, że "czasem jest tak, że ktoś ma zakaz stadionowy, a jest wynajmowany do bycia ochroniarzem na meczu". Dzieje się tak, bo firmę ochroniarską zatrudnia klub, a ludzi dobiera już ona sama - tłumaczył.



Boniek kilkukrotnie podkreślał, że potrzebna jest współpraca PZPN i państwa, które ma narzędzia do łapania "bandytów". Według niego, recepta na rozwiązanie problemu "to lepsze stosowanie prawa i lepsza współpraca klubów, ekstraklasy i kibiców".

- Tylko do polskiej piłki doklejonych jest kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu przestępców - stwierdził,dodając, że "psychologia tłumu jest dziwna".

- Od łapania przestępców nie jestem ja, ani kluby, bo my nie mamy żadnych narzędzi prawnych, ani nie umiemy tego robić. Mam nadzieję, że państwo ma chęci i nam w tym pomoże - tłumaczył.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Wydajemy miliony złotych na współpracę z kibicami"

"Zibi" wypowiedział się również na temat często odpalanych na stadionach rac.

- Ja nie jestem za racami, ja jestem za dobrą piłką. Używanie rac dziś jest przestępstwem, ale było wiele sytuacji, kiedy one nikomu nie przeszkadzały, a wzbogacały widowisko. To jak z okresem dojrzewania. My w Polsce musimy przejść przez race i za 10-15 lat nikogo nie będzie to już kręciło. Race są pokazem niezależności. Jak coś jest zakazane, to chcemy pokazać, że i tak możemy. Ale dlaczego mamy zakazać "sektorówek", dlaczego zakazywać zrobienia fajnego manifestu dla swojej drużyny? - pytał.

Mundial za pasem

Boniek mówił też o rozpoczynającym się 14 czerwca mundialu i zamieszaniu wokół ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego.



- Robert potrafi żyć na dwupoziomowości. Załatwia swoje sprawy, a z drugiej strony jest kapitanem kadry. Ja jadąc na mundial w 1982 roku czułem komfort, że jestem już piłkarzem Juve, ale dla Lewego nie jest to wielki problem. Wcale nie musi być lepiej załatwianie tego (kontraktu - red.) przed mistrzostwami, bo co będzie jak strzeli 5-6 bramek? - pytał. I dodał po chwili: - Życzę Robertowi, żeby najbardziej napędzał drużynę.

Oglądaj Wideo: tvn24 Boniek: celem na mundial jest wyjście z grupy

Prezes PZPN nie chciał porównywać szans Biało-Czerwonych z jego drużyną z 1982 roku, kiedy Polacy zdobyli na mistrzostwach świata trzecie miejsce. - My wtedy nie myśleliśmy o medalu. Chcieliśmy wyjść z grupy. Tak samo jest teraz. Chcielibyśmy wyjść z grupy, a później każdy mecz jest o wszystko - wyjaśnił.

ZOBACZ CAŁOŚĆ PROGRAMU