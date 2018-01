Polscy ratownicy w hotelu. "Odpoczywają, chcą iść spać"





»

Uratowana z wyprawy na Nanga Parbat Francuzka jest w szpitalu, a polscy himalaiści, jej wybawcy, w hotelu. - Odpoczywają. Piotrek Tomala mówił mi, że są zmęczeni, chcą iść spać - przyznał na antenie TVN24 koordynujący akcje ratowniczą Krzysztof Wielicki.

Denis Urubko, Adam Bielecki, Piotr Tomala i Jarosław Botor mają się dobrze, oczywiście nie licząc zmęczenia. - Nasi koledzy dolecieli do Skardu do bazy wojskowej. Jest wszystko w porządku, nie ma żadnych problemów - zapewnił Wielicki, szef wyprawy na K2.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wielicki: Revol jest już w Islamabadzie

Grupa, którą dowodzi, nie zastanawiała się ani chwili. Wszystkie dwanaście osób, które ma do dyspozycji, zgłosiła chęć pomocy uwięzionym na odległej o około 200 kilometrów górze. Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. Wielicki wyselekcjonował czwórkę.

Liny po poprzedniej wyprawie

"Normalnie w jeden dzień. Oni zrobili to w osiem godzin" - To wspinacze... czytaj dalej » Wspinaczkę rozpoczęli Bielecki i Urubko, którzy dotarli do schodzącej Revol. Następnie do góry wyszli Botor i Tomala, by wspomagać ewakuację. Wszyscy zeszli do bazy w niedzielę, skąd helikoptery zabrały Francuzkę do szpitala w Islamabadzie, a Polaków do Skardu.



- Tempo było bardzo dobre. Zespołowi zadanie ułatwiło to, że Elisabeth zaczęła schodzić. Szybciej się spotkali. Okazało się, że było sporo lin po poprzedniej wyprawie, dzięki temu szybko dotarli do Orlego Gniazda. Poza tym to chłopcy, którzy bardzo szybko się wspominają i z pomocą tych lin rzeczywiście bardzo szybko spotkali Revol - podkreślił Wielicki.

Co teraz? - Oczywiście jest problem, kiedy do nas dołączą, ponieważ według prognoz przez trzy dni będzie niesprzyjająca pogoda. Nie wiadomo, czy piloci podejmą decyzję, żeby ich przywieźć tutaj do nas. Na szczęście my się nie spieszymy, bo jest okres złej pogody, wiec i tak akcji na K2 nie możemy prowadzić - dodał szef wyprawy na jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

Zmęczeni, ale szczęśliwi

Bielecki opublikował zdjęcie sprzed helikopterowej ewakuacji. Jest z Elisabeth i Denis.

"Jestem zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Przykro mi, ale nie mieliśmy żadnych szans pomóc Tomkowi" - napisał.

Źródło: facebook.com/adambieleckiteam Elisabeth, Adam i Denis