Przerwali życiową wyprawę i rzucili się, by ratować życie uwięzionych pod Nanga Parbat Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. Adam Bielecki i Denis Urubko ze wspierającymi ich Piotrem Tomalą oraz Jarosławem Botorem dotarli do Francuzki. Do Polaka nie mieli szans. Kim są himalaiści, którzy brali udział w akcji ratunkowej?

Miesiąc temu z grupą kolegów ruszyli do Pakistanu, żeby pokonać cholerny K2. To jedyny z ośmiotysięczników niezdobyty zimą. W piątek szef wyprawy Krzysztof Wielicki zapytał, kto jest gotowy iść z odsieczą znajomym, którzy utknęli w okolicach siedmiu tysięcy metrów Nanga Parbat. Cała dwunastka bez wahania podniosła rękę. Wielicki postawił na czwórkę: Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor. Spisali się bez zarzutu.

ADAM BIELECKI (35 LAT)

Gdy ktoś zapyta Bieleckiego, kim jest, odpowiada bez wahania: psycholog, himalaista, podróżnik, mąż i ojciec. Bo jest magistrem psychologii, zdobywcą czterech ośmiotysięczników, na ponad siedmiu tysiącach stał w wieku 17 lat. Zaczął wspinać się dwa lata wcześniej. Wciągał książki Kukuczki, legendy himalaizmu.



To on i Urubko pierwsi ruszyli w sobotę do dwójki potrzebujących. Narzucili takie tempo, że koledzy himalaiści patrzyli z podziwem. Swoją trasę, która miała zająć kilkanaście godzin zajęła im osiem.



- Zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy bardzo ograniczony czas, głównie przez warunki pogodowe. Najważniejszą motywacją było jednak ratowanie ludzkiego życia - wyjaśnił skromnie.

Zasady etyki złamane

Dziś jest bohaterem, a jeszcze kilka lat temu środowisko skazało go na ostracyzm. W 2013 roku oskarżono go o zostawienie na Broad Peaku dwóch kompanów. Na dwunastą najwyższą górę weszli on, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Berbeka i Kowalski nie wrócili do obozu. Bieleckiemu się dostało, pisano o nim, że jest tchórzem i egoistą, a sprawą zajęła się specjalna komisja Polskiego Związku Alpinizmu. W raporcie uznano, że on i Małek złamali zasady etyki i praktyki alpinistycznej, że nie utrzymywali kontaktu wzrokowego z resztą wyprawy, choć mieli taki obowiązek.



Adam uważał, że zrobiono z niego kozła ofiarnego, ale przyznał też, że nie udźwignął ciężaru misji. - Uciekałem stamtąd, ratując własne życie. To była walka o przeżycie - tłumaczył się.

DENIS URUBKO (45 LAT)

Denis z wykształcenia jest aktorem, ale zamiast sceny wolał góry. Tłumaczył, że chce żyć po swojemu. I dopiął swego.



Urodził się w rosyjskim Niewinnomyssku 44 lata temu. Wspinaczki uczył się w Kazachstanie, gdzie zaciągnął się do wojska. Pod flagą tego kraju jako 15. wspinacz w historii zdobył 14 ośmiotysięczników, określanych jako Koronę Himalajów. Jako pierwszy wszedł zimą na Makalu i Gaszebrum II.



Koronę Himalajów zdobył - tak jak się wspinał - sprintersko. Dokonał tego w dziewięć lat.

Zdobycie Gaszebrum II omal nie przypłacił życiem. Został przysypany lawiną. Po powrocie opowiadał, że był przygotowany na śmierć. Cudem pomógł mu kompan. Sam też w 2002 roku uratował życie Marcina Kaczkana, który podczas wyprawy na K2 doznał obrzęku mózgu. Rok wcześniej pomógł sprowadzić spod Lhotse do bazy wyczerpaną Annę Czerwińską.



Gdy trzeba było ratować Revol i Mackiewicza, nie zastanawiał się ani chwili, choć pewnie miał w głowie traumę z Nanga Parbat. Przed pięcioma laty terroryści zastrzelili tam w bazie jedenastu wspinaczy. Z tego powodu bał się Pakistanu jak ognia.



W lutym 2015 roku odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego polskie obywatelstwo. Tłumaczył, że spodobał się nasz entuzjazm do gór. Tego w życiu szukał.

PIOTR TOMALA (46 LAT)

Swoją karierę wspinacza rozpoczął dwadzieścia lat temu. Zdobył dwa ośmiotysięczniki: Czo Oju i Broad Peak.

Oprócz tego uczestniczył między innymi w wyprawach na Manaslu, Dhaulagiri, Nanga Parbat i K2. Kierował wyprawami w Alpy, Andy, góry Alaski i Himalaje.

Na co dzień jest szefem Klubu Wysokogórskiego Lublin. Razem z Botorem wspomagał ewakuację Revol do obozu pierwszego.

JAROSŁAW BOTOR (45 LAT)

Z zawodu jest ratownikiem medycznym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ratownikiem GOPR. Także fotograf i filmowiec. Organizował kilkanaście wypraw w Andy, Himalaje, Kaukaz i góry Alaski. Razem z Tomalą dwa lata temu próbował stanąć na szczycie K2.

Na co dzień mieszka w Zabrzu. Podczas tegorocznej wyprawy na K2 z dumą nosił szalik swojej ukochanej drużyny - Górnika.

