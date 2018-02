Bielecki i Urubko dolecieli do kolegów. "Wracamy do gry o K2"





»

W końcu, po kilku dniach oczekiwania, bohaterowie z akcji ratowniczej na Nanga Parbat wrócili do kolegów przebywających w bazie pod K2. "Udało się" - skwitował Adam Bielecki.

"Dotarliśmy bezpiecznie do bazy. W górze dwa zespoły. Życie toczy się dalej, a my wracamy do gry o K2. Trzymajcie kciuki za pogodę!" - ogłosił polski himalaista.





Udało się. Dotarliśmy bezpiecznie do bazy. W górze dwa zespoły. Życie toczy się dalej a my wracamy do gry o K2.. 3majcie kciuki za pogodę! — Adam Bielecki (@AdamTheClimber) 2 lutego 2018



W końcu pogoda się poprawiła na tyle, że on, Denis Urubko i Piotr Tomala mogli wylecieć ze Skardu do oddalonej o ponad sto kilometrów bazy pod niezdobytym zimą szczytem. Dotarli ok. 4 nad ranem polskiego czasu. Nie było wśród nich Jarosława Botora. On również brał udział w ekspedycji ratowniczej na Nanga Parbat, ale z ważnych powodów osobistych musiał wrócić do Polski.

- Adam, Piotr i Denis czują się dobrze - zapewnił kierownik narodowej wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki.

Źródło: Polski Himalaizm Zimowy Bohaterowie wrócili

Bielecki, Urubko, Tomala i Botor w Skardu przebywali od niedzieli. Tam regenerowali się po brawurowej akcji sprowadzenia z góry francuskiej alpinistki Elisabeth Revol.

Odpoczynek przedłużył się z powodu słabej widoczności i braku możliwości odlotu helikoptera.

W wyprawie na K2 (8611 m) pod kierunkiem Krzysztofa Wielickiego uczestniczy jedenaście osób. To: Bielecki, Urubko, Tomala oraz Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Maciej Bedrejczuk, Piotr Snopczyński i filmowiec Dariusz Załuski.

Nad grupą w końcu zlitowała się aura. Wiatr zelżał i wreszcie można było ruszyć w górę. W czwartek Chmielarski i Małek po ośmiogodzinnej wspinaczce doszli szczęśliwie do wysokości 4850 m i nocowali w obozie pierwszym. W piątek ruszyli wyżej, do obozu drugiego na 6300 m.

O świcie z bazy do obozu pierwszego wyszli Gołąb i Bedrejczuk.

- Nareszcie, po bardzo zimnej nocy wyszło słońce - cieszył się Wielicki.