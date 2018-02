Lewą nogą, w same okienko. Niezwykły gol Glika





Foto: asmonaco.com | Video: asmonaco.com Monaco wygrało, Glik dobił

AS Monaco przejechało się po drużynie Dijon. Mistrzowie Francji wygrali 4:0, a Kamil Glik strzelił ostatniego gola. I to jakiego!

To był mecz otwierający 26. kolejkę tamtejszej ekstraklasy. Polak udowodnił, że zna się nie tylko na pracy w obronie. W ostatniej minucie dopadł do odbitej w polu karnym piłki i huknął lewą nogą, teoretycznie swoją gorszą. Wyszedł strzał w same okienko, klasowe trafienie. Dla Glika trzecie w sezonie.





Kamil Glik i jego fantastyczny gol w meczu AS Monaco - Dijon (4:0) #Polacyzagranicąpic.twitter.com/vHBCa6QZWA — Marcin Trzyna (@MarcinTrzyna) 16 lutego 2018

"Kolejny stempelek"

Jego Monaco odniosło czwarte zwycięstwo z rzędu. "Nie było tak łatwo, jak wynik wskazuje. Sporo pracy, koncentracja i charakter drużyny. Cieszy mój kolejny stempelek w tym sezonie" - skomentował wynik i swojego gola reprezentacyjny obrońca.





Nie bylo tak latwo jak wynik wskazuje!Sporo pracy,koncentracja i charakter druzyny,cieszy moj kolejny „stempelek”w tym sezonie! #daghe#munegupic.twitter.com/JTpvZQJz59 — Kamil Glik (@kamilglik25) 17 lutego 2018

Piłkarze z Księstwa Monako zajmują drugie miejsce w tabeli i mają na koncie 56 punktów. O dziewięć więcej zgromadziło PSG, które w sobotę będzie podejmować Strasburg.

Mecze 26. kolejki:

Monaco - Dijon 4:0

sobota

PSG - Strasbourg

Amiens - Toulouse

Angers - Saint-Etienne

Caen - Rennes

Montpellier - Guingamp

Troyes - Metz

niedziela

Nice - Nantes

Lille - Olympique Lyon

Olympique Marsylia - Bordeaux