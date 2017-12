Dał sobie uciąć palec, by kontynuować karierę





Foto: Instagram | Video: flickr CC BY 2.0, NAPARAZZI CC BY-SA 2.0, instagram Angus Crichton narzekał na uciążliwe kontuzje palca

Angus Crichton jest gwiazdą ekipy South Sydney Rabbitohs, w skrócie zwanej Królikami. Kontuzje środkowego palca lewej dłoni były tak uciążliwe, że w końcu postawił na jego amputację.

Polska załoga na mecie Sydney-Hobart. "Wstydu chyba nie przynieśliśmy" Po trzech dniach... czytaj dalej » Menedżer 21-letniego rugbysty David Rawlings potwierdził tę informację. Crichton zdecydował się na tak radykalny krok, by w spokoju przygotować się do nowego sezonu National Rugby League.

Obraźliwy gest

Sam zawodnik wyznał, że groził mu kolejny zabieg, po którym musiałby pauzować mniej więcej przez trzy miesiące. Stąd jego szokująca decyzja.



- Dokuczał mi od dawna, więc postanowiłem pozbyć się problemu. Jego sprawność i tak była ograniczona. Kiedy zaciskałem pięść, ten palec się nie zginał. Wiecie, jak to wyglądało. Ktoś miał prawo pomyśleć, że obrażam go takim gestem - tłumaczył Crichton.



Wcześniej na amputację palca, by kontynuować karierę, zgodzili się Daniel Chick i Brett Backwell z futbolu australijskiego.

