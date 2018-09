Amatorska mistrzyni Europy w golfie zamordowana. Policja zatrzymała 22-latka





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Hiszpanka miała 22 lata

22-letnia Hiszpanka Celia Barquin Arozamena, amatorska mistrzyni Europy w golfie, została zamordowana w USA. Według tamtejszych mediów, policja zatrzymała domniemanego zabójcę.

Okoliczności śmierci zawodniczki nie zostały ujawnione. Ciało Arozameny znaleziono na polu golfowym Coldwater Links w Ames (stan Iowa). W pobliżu leżała także jej torba ze sprzętem sportowym.

Hiszpanka w USA studiowała. Niedawno wybrano ją najlepszym sportowcem stanu Iowa. Według władz tamtejszego Uniwersytetu, była jedną z najlepszych golfistek w jego historii. Latem tego roku zwyciężyła w amatorskich mistrzostwach Europy.

W tym semestrze kończyła studia inżynierskie.

Zatrzymany 22-latek

W sprawie zabójstwa policja zatrzymała 22-letniego Collina Daniela Richardsa. Postawiono mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia.

Wydział policji miasta Ames nie ujawnił wielu szczegółów na temat podejrzanego. Jak podaje portal abcnews.go.com, to osoba z kryminalną przeszłością. Richardsa oskarżano między innymi o przemoc domową, napaść i kradzież.

"Bezsensowna strata"

Śmierć młodej zawodniczki wstrząsnęła całym akademickim środowiskiem.

- To tragiczna i bezsensowna strata. Odeszła ceniona studentka i świetny sportowiec. Opłakujemy ją razem z jej rodziną, przyjaciółmi, kolegami z zespołu i wszystkimi, którzy ją znali. W imieniu całej drużyny Cyclone składamy każdemu głębokie kondolencje - przyznała dr Wendy Winterstee, prezydent Uniwersytetu Iowa.

- Wszyscy jesteśmy zdewastowani. Była śliczną osobą, koleżanki i koledzy ją uwielbiali, a ona uwielbiała Iowa. Nigdy nie zapomnimy jej pasji do życia i rywalizacji, dążenia do tego, by być najlepszą - wspominała zamordowaną jej trenerka, Christie Martens.

Poruszeni są nie tylko Amerykanie. W Puente San Miguel w północnej Hiszpanii, gdzie urodziła się Arozamena, od rana gromadzą się osoby, które chcą oddać hołd golfistce.

Źródło: PAP/EPA Puente San Miguel - tam urodziła się Arozamena