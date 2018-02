Foto: Adam Bielecki Video: tvn24

Polacy w drodze na Nanga Parbat. "Czekamy na okno pogodowe,...

11.01 | Ich zmagania z Nanga Parbat trwają już trzy tygodnie. Finał jest blisko. Adam Bielecki i Jacek Czech czekają aż pogoda umożliwi im stoczenie ostatecznej batalii z dziewiątym co do wysokości szczytem świata. - Nie jesteśmy w stanie dojść tam jednym uderzeniem. Plan na chwilę obecną jest taki, aby dojść do siedmiu tysięcy metrów, odnowić aklimatyzację, zejść i czekać na okno pogodowe, które umożliwi atak szczytowy - relacjonuje Bielecki.

»