Adam Bielecki: jak się kładzie życie na szali, to trzeba kalkulować





»

Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuję się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" w TVN24.

Bielecki to pierwszy himalaista w historii, który stanął zimą na szczycie dwóch ośmiotysięczników - Gaszerbrum i Broad Peak. Jego celem ciągle pozostaje ostatnia niezdobyta zimą góra - K2.

"Nikt nie planuje się zabić"

Ocalone życie, lecące kamienie i szarża Urubki. Na K2 było wiele zwrotów akcji Ponad dwa... czytaj dalej » Polski himalaista został spytany czy życie bywa dla niego czasami mniej warte niż góry.

- Absolutnie nie - zaprzeczył Bielecki. - Bardziej bym powiedział, że żadna góra nie jest warta nawet paznokcia. Stwierdził tak kiedyś Andrzej "Zyga" Heinrich i ja się z nim zgadzam. Mamy takie doświadczenia, kiedy pojawia się gorączka szczytowa, wierzchołek jest w centrum naszej uwagi i nic innego się nie liczy. Ale przecież nikt z nas nie planuje się zabić w górach. Wspinacze się różnią w kwestii tego, jakie ryzyko są w stanie zaakceptować. Ja kalkuluję zawsze. Każda wspinaczka wymaga kalkulowania ryzyka na bieżąco. Wielokrotnie sytuacja wskazywała, że muszę zawrócić. Porażka jest integralną częścią tego sportu. I ona nas rozwija - wyjaśnił himalaista.

Bezpieczeństwo jest dla Bieleckiego priorytetem.

- Zawsze chcę wrócić, mam żonę, mam dzieci. Z problemem ryzyka każdy się mierzy. Nie da się żyć bez dawki egoizmu. Moja żona wiedziała na co się pisze i jest w stanie to zaakceptować. Bez gór nie byłbym tym człowiekiem, w którym się zakochała - opisuje polski alpinista.

Oglądaj Wideo: Piaskiem po oczach TVN24 Adam Bielecki o Denisie Urubko

"Konflikt stawał się silny"

Bielecki nie wyklucza kolejnych prób. "Ta góra jest do zdobycia zimą" Polscy himalaiści... czytaj dalej » Narodowa zimowa wyprawa na K2 nie udała się. Wpłynęło na to wiele czynników. Jednym z nich była rezygnacja Denisa Urubki ze wspinania po zakończeniu lutego (uważa, że później kończy się zima dla himalaistów). Sam postanowił zaatakować szczyt, przez co naraził się kolegom. Potem opuścił wyprawę.

- Denis Urubko decyzję o samotnym ataku na K2 podjął w bazie, była ona skalkulowana i wynikała z przekonania, kiedy kończy się zima. Nie mam żalu, ja go rozumiem, nawet jeśli postawiło to zespół w trudnej sytuacji. Mam świadomość, że Denis jest uparty i to zadecydowało o tym, co osiągnął w górach wysokich. W pewnym momencie bariera została przekroczona i nawet gdyby Denis Urubko został, to konflikt stawał się na tyle silny, że psuł atmosferę. Myślę, że zabrakło jasnego ustalenia warunków przed wyprawą, Denis Urubko dołączył dopiero na lotnisku. Jeśli mamy do czynienia z silnymi osobowościami, to nie ułatwia rozwiązywania konfliktów - analizował Bielecki.

"Szybka akcja"

Ostatnia wyprawa na K2 zostanie zapamiętana także dzięki uratowaniu przez Polaków Francuzki Elisabeth Revol na Nanga Parbat (Tomaszowi Mackiewiczowi niestety nie udało się pomóc). Bielecki i Urubko ruszyli jej na ratunek i szczęśliwie ściągnęli na dół.

- To naturalna rzecz, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to pomagamy. Brałem już udział w wielu akcjach ratunkowych. Musiałem tam polecieć i im pomóc. To przysłaniało wszystkie inne kwestie. Bo tam jest ktoś, kto może umrzeć, gdyby nie nasza pomoc. Na górze była szybka akcja. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Dla nas to jest norma. To był zbiorowy wysiłek wielu osób - podsumował Bielecki w "Piaskiem po oczach" w TVN24.

Oglądaj Wideo: tvn24 Adam Bielecki o akcji na Nanga Parbat

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "PIASKIEM PO OCZACH"