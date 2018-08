Z przytupem wrócił na szczyt. Rekordowy kontrakt w NFL





Foto: Mike Morbeck / CC-BY-SA-2.0 | Video: Mike Morbeck / CC-BY-SA-2.0 Rodgers od 2005 roku występuje w Green Bay Packers

Aaron Rodgers znów rozbił bank. Quarterback, czyli rozgrywający Green Bay Packers, ma zostać najlepiej zarabiającym zawodnikiem w historii NFL. Po pięciu latach przerwy.

34-letni Rodgers co prawda miał jeszcze dwa lata kontraktu, gwarantującego mu około 20 milionów dolarów za sezon, ale już przedłużył go o kolejne cztery. Wartość nowej umowy to ponoć 134 miliony. I jeszcze premia za podpis - 57,5 miliona.

Jeden na jednego, w rękach kije. Na stole miliony dolarów Zdobyli razem 19... czytaj dalej » Średnio na sezon wychodzi zatem 33,5 miliona. Poprzedni rekord należał do Matta Ryana, quarterbacka z Atlanty Falcons, który w marcu tego roku podpisał pięcioletnią umowę na 150 milionów, czyli 30 na rok.

Legenda z draftu

Rodgers znowu wystrzelił na szczyt listy płac amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego. Pierwsze miejsce zajmował już w 2013 roku, gdy zagwarantował sobie wspomniane 20 milionów. Przez kolejne sezony pensja quarterbacka Green Bay Packers, co dziwić nie może, zsunęła się w rankingu, lądując na 10. miejscu.

Rodgersowi stuknie czterdziestka, gdy w 2023 roku wypełni lukratywny kontrakt. Już dziś jest legendą Green Bay Packers. Do klubu trafił 13 lat temu wybrany w drafcie. W 2011 świętował triumf w Super Bowl, a sam został wybrany najlepszym graczem finału z Pittsburgh Steelers.