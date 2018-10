Chcą zmienić kwalifikacje w F1





Zmiany w kwalifikacjach przed Grand Prix Formuły 1? To możliwe. O pomyśle poinformował w rozmowie z dziennikarzami dyrektor zarządzający Ross Brown.

50. urodziny "Latającego Fina". Zabawny prezent od McLarena Dwukrotny mistrz... czytaj dalej » Wyścig o Grand Prix Rosji nie przyniósł zbyt wielu emocji. Po zastosowaniu poleceń zespołowych prowadzący Valterii Bottas oddał swoje miejsce walczącemu o mistrzostwo świata Lewisowi Hamiltonowi. Podium stawki uzupełnił Sebastian Vettel.

Ze względu na niezbyt ciekawe wydarzenia na torze włodarze F1 mieli dużo czasu do dyskusji. Podczas rozmów rozważano wprowadzenie zmian w formacie kwalifikacji. Poinformował o tym dyrektor zarządzający Ross Brown, który stwierdził, że celem jest ulepszenie formatu. - Obecny system obowiązuje od kilku lat i dobrze się przyjął, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy próbować go ulepszyć - powiedział.

Według nowo proponowanych zasad, w trzech pierwszych seriach odpadałoby po czterech zawodników, a w czwartej o pole position walczyłaby pozostała ósemka. Ponadto każda z części trwałaby krócej.

Taktyka zła dla widowiska?

Powodem dyskusji nad zmianami mogły być kwalifikacje do wyścigu w Soczi. Wówczas, mając taką możliwość, aż pięciu zawodników nie pojawiło się na torze w drugiej części rozgrywek. Takie zachowanie podyktowane było względami taktycznymi co niezbyt dobrze wpłynęło na widowisko.

Obecny format przewiduje trzy rundy kwalifikacyjne trwające 18, 15 i 12 minut. Po każdej z dwóch pierwszych z rywalizacji odpada po 5 kierowców. W efekcie w trzeciej finałowej serii o pole position walczy 10 najszybszych kierowców.

"Absurdalny pomysł"

Do nowo proponowanej formuły rozgrywek odniósł się dziennikarz motoryzacyjny Cezary Gutowski. Na swoim Twitterze stwierdził on, że jest to absurdalne i szkoda słów w tym temacie.



W kwestii zmiany formatu kwalifikacji, bo oczywiście rozmawiało się o tym w Soczi, ale... nie za dużo. Pomysł tak absurdalny, że szkoda słów. Bo jeśli coś tu działa bez zarzutu, to właśnie format kwali :) — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) 1 października 2018