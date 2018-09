"Imprezowałem przez 16 dni z rzędu". Tęsknić za nim będą wszyscy





Jeżeli Kimi Raikkonen odejdzie z Formuły 1, tęsknić za nim będą wszyscy - inni kierowcy, dziennikarze, a przede wszystkim kibice. Tak twierdzi rywal blisko 39-letniego Fina, Brytyjczyk Lewis Hamilton.

Jak ujarzmić potwora, którym można jeździć po suficie Słucham? Życie... czytaj dalej » Według rozplotkowanego padoku Raikkonen miałby stracić miejsce w czerwonym bolidzie Ferrari w przyszłym sezonie, na rzecz 21-letniego Charlesa Leclerka z Monako.



- Czy będzie mi brakowało Kimiego, kiedy skończy karierę? Cała F1 będzie za nim tęsknić - zapewnia Hamilton, młodszy od kolegi z Finlandii o lat sześć.

Czysta wódka

Zanim Brytyjczyk trafił do tego sportu, kibicował Raikkonenowi, otwarcie to przyznaje. - Kiedy grałem na playstation, zawsze byłem Kimim w jego McLarenie. A kiedy wsiadłem już do prawdziwego bolidu, wszystko było w nim ustawione pod niego, co bardzo mi pasowało, bo mamy podobny styl jazdy. To było wspaniałe doświadczenie - opowiada Hamilton, który przez pierwsze sześć sezonów kariery reprezentował barwy McLarena.



Raikkonen w tym zespole zatrudniony był w latach 2002-2006.



- To prawdziwy przywilej ścigać się z kimś takim - mówi Brytyjczyk. - I mam nadzieję, że ta historia szybko się nie skończy. Jego wiek jest mylący. Nie wiem, o co chodzi z Finami, jaka jest ich tajemnica… Może to sauna, a może ten panujący u nich chłód?

Źródło: Mark McArdle CC BY-SA 2.0 Hamilton nie chce, by Raikkonen kończył karierę



Sporo wyjaśnił w wydanej niedawno w autobiografii sam Raikkonen. "Mój zawód jest bardzo stresujący i mało kto może zrozumieć, że jak wypiję, to się uspakajam i oczyszczam głowę" - napisał.

Przywołał też wydarzenia z 2012 roku. "W połowie sezonu imprezowałem wtedy przez 16 dni z rzędu i musiałem skończyć tylko z tego powodu, że miałem wystartować w Grand Prix Hiszpanii. Poleciałem tam i co - zająłem trzecie miejsce. W moim przypadku alkohol nie szkodzi, a wręcz pomaga w koncentracji" - oświadczył Fin.



Wybredny nigdy nie był, jego ulubiony alkohol to czysta wódka.