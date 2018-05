Williams potwierdził skład na testy. Kubica pojedzie w Barcelonie





Williams potwierdził, że Robert Kubica weźmie udział w oficjalnych testach Formuły 1 w Barcelonie. Polak zasiądzie w bolidzie trzy dni po wyścigu o Grand Prix Hiszpanii na tym samym obiekcie.

Ferrari najszybsze na ulicach Baku. Williams najlepiej w sezonie Lider... czytaj dalej » Testy odbędą się za dwa tygodnie. Potrwają dwa dni. Polski kierowca wsiądzie do bolidu 16 maja. Dzień wcześniej maszynę testować będzie młodzieżowy kierowca Williamsa Oliver Rowland.

Polak brał udział w testach w Barcelonie także przed rozpoczęciem sezonu.

Zaliczy trening

Kubica ma zagwarantowaną także możliwość ścigania się na kilku oficjalnych sesjach treningowych w piątki poprzedzające wyścigi. Pierwszy taki występ ma zaplanowany właśnie w Hiszpanii 11 maja.



Kubica, który w grudniu skończył 33 lata, występował w mistrzostwach świata Formuły 1 w latach 2006-2010. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 2017 doznał poważnego wypadku podczas rajdu w Ligurii. Odniósł poważne obrażenia prawej nogi i ręki. Niektóre z nich okazały się trwałe. Od tego momentu Kubica walczył o powrót za kierownicę w "królowej sportów motorowych", m.in. poprzez rywalizację w rajdach.



BARCELONA TEST - DRIVER LINE-UP



Day One (Tuesday 15 May): Oliver Rowland



Day Two (Wednesday 16 May): Robert Kubica #WeAreRacing#F1pic.twitter.com/pCp3UbOBRh — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 1 maja 2018

Klasyfikacja MŚ F1 (po 4 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania) 70 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy) 66

3. Kimi Raikkonen (Finlandia) 48

4. Valtteri Bottas (Finlandia) 40

5. Daniel Ricciardo (Australia) 37

6. Fernando Alonso (Hiszpania) 28

7. Nico Huelkenberg (Niemcy) 22

8. Max Verstappen (Holandia) 18

9. Sergio Perez (Meksyk) 15

10. Carlos Sainz jr. (Hiszpania) 13

11. Pierre Gasly (Francja) 12

12. Kevin Magnussen (Dania) 11

13. Charles Leclerc (Monako) 8

14. Stoffel Vandoorne (Belgia) 8

15. Lance Stroll (Kanada) 4

16. Marcus Ericsson (Szwecja) 2

17. Esteban Ocon (Francja) 1

18. Brendon Hartley (Nowa Zelandia) 1