Szefowa Kubicy: nie będzie ograniczenia budżetów, to zamkniemy całą firmę

Zarządzający Formułą 1 koncern Liberty Media przedstawił wszystkim zespołom propozycję zmian, które miałyby obowiązywać od 2021 roku. Jedna z nich dotyczy limitu budżetowego. - Jeśli nie zostanie on przyjęty, Williams będzie zmuszony zamknąć całą firmę - uważa szefowa temu Roberta Kubicy, Claire Williams.

O regulacjach dyskutowano dwa tygodnie temu, tuż przed Grand Prix Bahrajnu. Omawiano temat wyposażenia bolidów i podziału pieniędzy z tytułu praw marketingowych. Najwięcej emocji wzbudziła jednak propozycja wprowadzenia limitu w budżetach.

Limit albo koniec

Rekordzista F1 miał udar i operację usunięcia guza. "Dziękuję Bogu za drugą szansę" Po kilku... czytaj dalej » Liberty Media chce w ten sposób zniwelować przepaść dzielącą trzy największe zespoły - Mercedesa, Ferrari i Renault - od pozostałych. Wydatki największych były dotąd nieograniczone. To odbijało się na możliwościach ich kierowców i oczywiście wynikach, które były najlepsze.

Wśród zwolenników pomysłu jest Williams, którego kierowcą testowym jest Kubica. Okazuje się, że propozycja Liberty może okazać się kluczowa dla przyszłości ekipy.

Szefowa Williamsa uważa, że tylko wprowadzenie zmian pozwoli utrzymać się zespołowi na rynku.

- Z mojego punktu widzenia, jeśli do tego nie dojdzie, Williams zamknie całą firmę. W Bahrajnie byłam nastawiona do tego pomysłu bardzo pozytywnie. Byli jednak tacy, którzy mieli odmienne zdanie. Zmiany zadziałałyby na naszą korzyść. Pomijając wyniki, myślę że jesteśmy odpowiednim wzorem tego, jak zespoły powinny działać w Formule 1 - przyznała szefowa ekipy z Grove w rozmowie z portalem racefans.net

Ktoś może stracić pracę

Nieoficjalnie mówi się, że limit będzie wynosić 150 milionów euro na sezon. Zdaniem mniejszych teamów, w tym Williamsa, który nie musiałby ciąć kosztów, to jedyna słuszna droga do wyrównania szans w stawce. Gigantom oczywiście to nie w smak nie tylko ze względów sportowych.

- Mówię to z bólem, ale dla dobra sportu czasami trzeba na wszystko spojrzeć nieco szerzej. Nie znam dokładnych liczb. Oczywiście niektórym trudno będzie się zrestrukturyzować i zreorganizować. A to, że ktoś będzie musiał stracić pracę, też nie będzie zbyt przyjemne - dodała Williams.