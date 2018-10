To jeszcze nie koniec. Hamilton nie zapewnił sobie tytułu





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Hamilton walczy o piąty tytuł mistrza świata

Fin Kimi Raikkonen (Ferrari) wygrał wyścig o Grand Prix USA, 18. rundę mistrzostw świata Formuły 1. To jego pierwsza wygrana od 2013 roku. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP) był trzeci i nie jest jeszcze pewny tytułu.

Williams potrzebuje płatnego kierowcy. "Kubica jest na naszej liście" Williams wciąż... czytaj dalej » Aby zapewnić sobie piąte mistrzostwo w karierze, Hamilton musiał na torze w Austin zdobyć o osiem punktów więcej od wicelidera, Niemca Sebastiana Vettela (Ferrari).



Zadania nie wykonał.

Już w pierwszym zakręcie

Był trzeci, a jego rywal - czwarty. To oznacza, że broniący tytułu Brytyjczyk powiększył przewagę nad Niemcem tylko o trzy punkty.



W niedzielę w Austin Hamilton startował z pole position. Prowadzenie stracił już w pierwszym zakręcie, na rzecz Raikkonena. Później wyprzedził go jeszcze Holender Max Verstappen (Red Bull), który z powodu awarii i kary startował dopiero z 18. pozycji.



Do zakończenia rywalizacji pozostały trzy wyścigi - w Meksyku, Brazylii i ten ostatni, 25 listopada w Abu Zabi.

Źródło: PAP/EPA Raikkonen wygrał w Austin