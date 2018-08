Vettel goni obrońcę tytułu





Foto: PAP/EPA | Video: Morio CC BY-SA 4.0, Jeren Chen CC BY-SA 2.0, Stephen Ross, CC BY-SA 3.0 Vettel wygrał w Belgii

Niemiec Sebastian Vettel z zespołu Ferrari wygrał w niedzielę na torze Spa-Francorchamps wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii, 13. rundę mistrzostw świata. Drugie miejsce zajął obrońca tytułu, Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.

Kubica: jestem gotowy do startu Jestem gotowy,... czytaj dalej » Trzeci do mety dojechał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Liderem mistrzostw świata nadal jest Hamilton, jego przewaga nad drugim Vettelem zmalała jednak do 17 punktów.

Williams bez punktów

Wyścig rozpoczął się od poważnej kraksy. Tuż po starcie na pierwszym, prawym zakręcie Niemiec Nico Huelkenberg z Renault uderzył w tył bolidu Hiszpana Fernando Alonso (McLaren). Samochód został wyrzucony w powietrze i przeleciał nad Sauberem Charlesa Leclerca.



Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, ale tuż przed jego wjazdem Vettel zdołał wyprzedzić Hamiltona. Niemiec po objęciu prowadzenia szybko uzyskał nad Brytyjczykiem małą przewagę i bez większych problemów dojechał z nią do mety.



Zawodnicy teamu Williams, w którym kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica - Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin - punktów nie zdobyli.



Wyniki GP Belgii:



1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1:23.34,476

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 11,061 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Renault) 31,372

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1.03,605

5. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point Force India-Mercedes) 1.11,023

6. Esteban Ocon (Francja/Racing Point Force India-Mercedes) 1.19,520

7. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1.25,953

8. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1.27,639

9. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda) 1.45,892

10. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 1 okrążenie

11. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 1 okrążenie

12. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 1 okrążenie

13. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 1 okrążenie

14. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Honda) 1 okrążenie

15. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 1 okrążenie



Nie ukończyli: Charles Leclerc (Monako/Sauber), Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault), Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault), Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari), Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull).

Źródło: PAP/EPA Vettel zwycięzca

Czołówka klasyfikacji generalnej:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania) 231 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy) 214

3. Kimi Raikkonen (Finlandia) 146



Czołówka klasyfikacji konstruktorów:



1. Mercedes 375 pkt

2. Ferrari 360

3. Red Bull 238