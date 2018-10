On nie jeździł, a latał. Hamilton rządził na Suzuce





- Tor jest boski. To chyba mój najlepszy dzień - rozpływał się w zachwytach Lewis Hamilton nad warunkami, w jakich przyszło mu sprawdzać się na torze Suzuka przed Grand Prix Japonii. Obrońca tytułu i kandydat do piątego tytułu wygrał dwa pierwsze treningi. Oba z dużym zapasem.

Hamilton w Japonii nie jeździł, a wręcz latał. Pół sekundy przewagi nad kolejnym kierowcą na pierwszym i na drugim treningu - w Formule 1 to przepaść. Tak się złożyło, że tym drugim był jego kolega z Mercedesa Valtteri Bottas.



Próbujący dogonić Brytyjczyka w klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel z Ferrari (Niemiec ma 50 punktów straty) wyraźnie odstawał. Rano był piąty, później trzeci. Za każdym razem około sekundę za jadącym w innej lidze Hamiltonem.

Źródło: PAP/EPA Vettel ma coraz mniejsze szanse na dogonienie Hamiltona

Finisz sezonu

Po wyścigu w Japonii w kalendarzu zostaną jeszcze tylko cztery starty: 21 października GP USA, tydzień później GP Meksyku.

W listopadzie kierowcy zakończą sezon jazdami w Brazylii i Abu Zabi.



Silver Arrows leading the way, with the Red Bulls and Ferraris behind



Your full classification from opening practice at Suzuka #JapaneseGP#F1pic.twitter.com/HHWdzr3TtE — Formula 1 (@F1) 5 października 2018







FP2 CLASSIFICATION: @MercedesAMGF1 look very strong #JapaneseGP#F1pic.twitter.com/gBVopO90s5 — Formula 1 (@F1) 5 października 2018