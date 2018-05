Kubica po latach pojechał na treningu. Williams zamknął stawkę





Robert Kubica znów w bolidzie Formuły 1. Pierwszy raz od lat podczas sesji treningowej. Na torze w Barcelonie uzyskał przedostatni czas. W przyszłym tygodniu czekają go testy.

Polak jest w tym sezonie kierowcą testowym Williamsa. W treningu Formuły 1 przed Grand Prix wystąpił po raz pierwszy od 2010 roku. Pojechał w pierwszej sesji, zastępując Rosjanina Siergieja Sirotkina.

Wyrzuciło na zakręcie

Przejechał 24 okrążenia. Pod koniec na jednym z zakrętów wypadł z toru, ale potem na niego wrócił. Podobną przygodę miał drugi z kierowców Williamsa, Kanadyjczyk Lance Stroll, który w przeciwieństwie do Polaka nie mógł już kontynuować jazdy.

Kubica uzyskał czas 1.21,510, gorszy okazał się tylko Stroll. Najszybciej po torze mknął Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, drugi wynik wykręcił jego kolega z zespołu, broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton. Trzeci czas miał Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.



Robert jumps out of the car and catches up with Sergey and his race engineer Paul#SpanishGP#F1Barcelona#F1. pic.twitter.com/5wQSAE7VEe — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 11 maja 2018





W środę Kubica weźmie udział w testach na tym samym torze. Dzień wcześniej w bolidzie Williamsa będzie jeździł Brytyjczyk Oliver Rowland. Polak testował także pojazd w Barcelonie przed rozpoczęciem sezonu.

W tegorocznych Grand Prix o punkty dla Williamsa walczą Stroll i Sirotkin. Na razie nie wiedzie im się najlepiej - pierwszy zdobył w czterech wyścigach zaledwie cztery punkty, a drugi - ani jednego. Ekipa z Grove zajmuje w klasyfikacji konstruktorów ostatnie, 10. miejsce

Stara się o powrót

Kubica czas stara się o powrót do rywalizacji w mistrzostwach świata F1, w których nie ścigał się od 2010 roku. Później uległ poważnemu wypadkowi podczas Rajdu Ronde di Andorra i stracił częściowo władzę w prawej ręce. Z czasem wrócił do zawodowego sportu - został m.in. mistrzem świata WRC-2, będącego "zapleczem rajdowej ekstraklasy". Nie krył, że powrót do F1 był zawsze jego marzeniem.

NAJSZYBSI NA PIERWSZYM TRENINGU:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.18,148

2. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.18,997

3. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.19,098

...

19. Robert Kubica (Williams) - 1.21,510

20. Lance Stroll (Williams) - 1.22,756