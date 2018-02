Sezon F1 rusza za miesiąc. Testowanie bolidów na torze Catalunya w Montmelo pod Barceloną trwa od poniedziałku. Pierwszego dnia za kierownicą bolidu Williamsa, oznaczonego symbolem FW41, siedzieli Lance Stroll i Siergiej Sirotkin.

To dwaj podstawowi kierowcy brytyjskiego teamu na sezon 2018. Stroll zanotował dziewiąty czas. Rosjanin natomiast, który był rywalem Kubicy do zajęcia drugiego fotela w zespole, wypadł najgorzej z całej trzynastoosobowej stawki.

Źródło: twitter.com/williamsracing Kubica testuje bolid Williamsa

Dla Kubicy w Williamsie przewidziano rolę kierowcy numer trzy, czyli rezerwowego. On ma sprawdzać maszynę przez dwa kolejne dni testów.



"Czas w popołudniowej sesji na… Wy wiecie na kogo!" - podgrzewał atmosferę przed początkiem jazd Polaka jego zespół na Twitterze.

Next up in the #FW41 for this afternoon’s session... you know who! #RK40#F1Testing#F1pic.twitter.com/m358XDfGt2

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 27 lutego 2018