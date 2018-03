Tajemniczy Kubica. "Te informacje muszą zostać w pokoju inżynierów"





»

Nowa praca daje mu i przyjemność, i satysfakcję. Jako kierowca testowy ma dużo czasu i okazji, by pochylać się nad technicznymi niuansami bolidu, co lubił zawsze. - To także dobra zabawa, więc zapowiada się bardzo interesujący sezon - oznajmił Robert Kubica.

Kolumbijka kierowcą testowym zespołu F1 24-letnia... czytaj dalej » W wyścigu o posadę kierowcy wyścigowego w ekipie Williamsa wyprzedził go 22-letni Rosjanin Siergiej Sirotkin. Polak został kierowcą testowym i rezerwowym.

Nie tego chciał, ale ważne, że do F1 wrócił - po fatalnym wypadku w Ronde di Andora z roku 2011 i długiej walce o odzyskanie sprawności, co nie do końca się udało, bo z prawą ręką wciąż nie jest dobrze.

Oczywista sytuacja

Przedstawiciel magazynu "Autosport" zapytał Kubicę o wrażenia z pierwszych od siedmiu lat przygotowań do sezonu. - Odczucia są bardzo pozytywne. W porównaniu z tym, co działo się w moim życiu 12 miesięcy temu, zaszły ogromne zmiany - oświadczył.



Cieszy się każdą chwilą spędzoną na torze. - Na wiele spraw patrzę teraz z innej perspektywy. Spojrzenie kierowcy wyścigowego zawsze różni się od spojrzenia testera. To absolutnie zespołowa praca, a w tym pierwszym przypadku nie ma możliwości, by zagłębiać się w szczegóły z inżynierami i mechanikami - opowiadał.

Źródło: PAP/EPA Kubica mknie po torze Catalunya pod Barceloną

Ostatniego dnia niedawnych testów pod Barceloną Kubica dobrowolnie oddał miejsce Lance'owi Strollowi, co w padoku wzbudziło zdziwienie. - Dla mnie ta cała sytuacja jest oczywista i prosta, bo to kierowcy wyścigowi mają dostarczać zespołowi punktów, nie ja, więc to im należy się więcej godzin w bolidzie - stwierdził Polak.



Zapytano go także o formę zespołu u progu ruszającego w ostatni weekend marca sezonu. Odpowiedział tak jak w F1 - gdzie wszystko jest tajne i poufne - odpowiada się zawsze. - Te informacje muszą zostać w pokoju naszych inżynierów.