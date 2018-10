Williams potrzebuje płatnego kierowcy. "Kubica jest na naszej liście"





Foto: twitter/WilliamsRacing | Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu Kubica jest rezerwowym kierowcą Williamsa

Williams wciąż nie podjął decyzji, kto będzie jego drugim kierowcą w następnym sezonie. W kręgu zainteresowań pozostaje Robert Kubica, o czym zapewnia wiceszefowa teamu z Grove - Clair Williams. Z jej słów wynika jednak, że o angaż w jej zespole Polakowi może być trudno.

- Robert jest na naszej liście, a razem z nim garstka kilku innych zawodników, którzy są równie utalentowani. W tym roku wykonał świetną robotę. Byłby świetnym kolegą dla George'a (Russella - red). W tej chwili nie jesteśmy jednak gotowi podjąć decyzję - powiedziała Williams cytowana przez auto-motor-und-sport.de.

"Mimo ogromnego szacunku, jakim darzony jest Kubica, szefowa zespołu nie chce dawać kibicom Polaka wielkich nadziei" - komentuje słowa Williams niemiecki serwis.

Spore szanse Ocona

Według niego szanse na angaż w ekipie z Grove ma oprócz Polaka jeszcze dwóch zawodników - Siergiej Sirotkin i Esteban Ocon. Podkreśla się, że za każdym z tej trójki musi stać odpowiedni kapitał finansowy. Pewne miejsce w Williamsie ma na razie tylko George Russell.

W przypadku Sirotkina nie powinno to stanowić to problemu. Rosjanin jeździł w Williamsie już w tym sezonie. Kibiców swoimi wyczynami na kolana nie powalił. Szefów ujął za to już zanim wyjechał na tor, właśnie dlatego, że wniósł do budżetu ogromne pieniądze.

Źródło: wikipedai cc by-sa 2.0 Siergiej Sirotkin jeździ dla Williamsa

Francuz Ocon siedzi w tej chwili za kółkiem Force India. Mówi się, że miejsce zaraz straci, bo na jego fotel szykowany jest Lance Stroll z Williamsa, który do teamu ma przenieść się śladami swojego ojca Lawrence'a, nowego właściciela Force India.

- Ciężko pracujemy, żeby Esteban został w F1. Potrzebujemy właśnie kierowcy takiego kalibru. W drugim kokpicie nie mamy jednak już takiego pola manewru. Tu wchodzi w grę kilka innych czynników, które muszą pasować - przyznała Williams.

Źródło: Wikipedia CC BY 3.0 Ocon ma ustąpić miejsca Strollowi To, jak pisze auto-motor-und-sport.de, oznacza, że Francuz musiałby wnieść do budżetu pieniądze.

W podobnym kontekście pisze się ostatnio o Kubicy. Kilka tygodni temu Polak - w tej chwili kierowca testowy Williamsa - na podjęcie decyzji dał swoim szefom czas do grudnia. Nasz kierowca póki co szuka finansowego wsparcia. W poniedziałek spotkał się z władzami PKN Orlen.



"W związku z publikacjami mówiącymi o zaangażowaniu PKN ORLEN w sponsoring Roberta Kubicy informujemy, że na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o potencjalnej współpracy lub jakichkolwiek jej szczegółach" - wyjaśnił później w komunikacie koncern paliwowy.

Pewny Russell

Spać spokojnie może w tej chwili tylko Russell. Świeżo upieczonego mistrza świata Formuły 2 zakontraktowano kilkanaście dni temu. Jest juniorem Mercedesa, z którym zespół ten wiąże ogromne nadzieje.

Jak zapewnia pani Williams, za jego zatrudnieniem nie stoją żadne ustalenia finansowe.

- Przez ostatnie sześć miesięcy ciężko pracowaliśmy nad budżetem na następny sezon. Wszystko po to, aby wybierając kierowcę sugerować się jego talentem. To też pokazało, że jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej wrócić do gry - przyznała przed zbliżającym się Grand Prix USA.