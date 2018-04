Szefowa Kubicy: ten sport został zniszczony





Szefowa ekipy Williams, w którym kierowcą rezerwowym i testowym jest Robert Kubica, czarno widzi przyszłość Formuły 1. - Ten sport właściwie został zniszczony - wyznała pani Claire Williams.

Chodzi o pieniądze. Ogromne. Zespół z Grove chce jednego - ograniczenia tego szaleństwa.

Już nie wierzy

Williams był wielkim zespołem, dawno temu, w latach 80-tych i 90-tych. Dzielił wtedy i rządził, zgarniając dziewięć tytułów mistrza świata konstruktorów. Więcej w dziejach F1 - aż 16 - zgromadziło tylko Ferrari.



Ostatni sukces brytyjskiej ekipy to rok 1997. Prehistoria.



- Kiedy zaczynałam pracę naprawdę wierzyłam, że stać nas na kolejny tytuł. Już nie wierzę - oświadczyła szefowa. -

To naiwne sądzić, że ciężka praca przyniesie w F1 sukcesy. Nie przyniesie. Finansowa przewaga Ferrari, Mercedesa i Red Bulla jest za duża.

Młodzi i niedoświadczeni

Pani Williams całą sobą wspiera propozycję nowego właściciela F1 - koncernu Liberty Media - by od sezonu 2021 budżety zespołów ograniczone były do 150 mln dolarów, czyli około 123 mln liczonych w euro. - Przetrwamy, jeżeli to rozwiązanie zostanie wprowadzone - wyznała.



Dowodzony przez nią zespół w trzech wyścigach sezonu 2018 nie zdobył choćby punktu. Kierowcy wyścigowi są młodzi i niedoświadczeni - Lance Stroll liczy sobie lat 19, debiutant Siergiej Sirotkin 22. - Ich wiek nie pomaga - przyznał dyrektor techniczny Williamsa, Paddy Lowe.



Doświadczony jest 33-letni Kubica, zawsze doskonale współpracował z inżynierami. Lowe oznajmił jednak, że Polak nie dostanie dodatkowego czasu w bolidzie. Wszystko kosztuje. I to dużo. A inwestować trzeba w tych, którzy walczą na torze. - Dla Siergieja każdy przejechany kilometr jest niezwykle ważny - stwierdził dyrektor.

Źródło: WILLIAMS RACING TWITTER Claire Williams ostro komentuje sytuację w F1



Budżety zespołów na sezon 2018 według "Auto Bilda":

Mercedes: ok. 450 mln euro

Ferrari: ok. 430

Red Bull: ok. 350

McLaren: ok. 250

Renault: ok. 200

Sauber: ok. 135

Williams: ok. 135

Toro Rosso: ok. 125

Haas: ok. 110

Force India: ok. 110