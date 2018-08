System halo ocalił kierowcę. "Więcej dowodów nie potrzebujemy"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA W pierwszym zakręcie GP Belgii doszło do bardzo groźnego wypadku

Ten wypadek - gdyby nie system halo - mógł się zakończyć fatalnie. Na szczęście system był, więc Charles Leclerc z nie lada opresji wyszedł bez draśnięcia.

Zaczynało się Grand Prix Belgii, bolidy wpadły w pierwszy zakręt toru Spa-Francorchamps. Nico Hulkenberg, nie wiedzieć czemu, nie wyhamował swojego renault i z potężną siłą huknął w tył mclarena prowadzonego przez Fernando Alonso.



Maszyna Hiszpana wystrzeliła w powietrze, przeleciała nad sauberem Charles'a Leclerca.



Lap 1, Turn 1 - all the angles #BelgianGP#F1pic.twitter.com/mo3dGx5Zi0 — Formula 1 (@F1) 26 sierpnia 2018





"Cała trójka ma się dobrze, zwłaszcza Charles"

- Zobaczyłem tę sytuacje w powtórkach. Nie potrzebujemy więcej dowodów na to, jak bardzo potrzebne było wprowadzenie halo - wyznał potem Alonso.



Wprowadzenie tego systemu - czyli pałąka chroniącego głowę kierowcy - przez wielu było krytykowane. Że szpeci bolidy, że kokpit był i powinien pozostać otwarty. Od niedzieli wiadomo, że to konieczność.



Zdjęcia pokazują, że pałąk w bolidzie Leclerca został naruszony. Kierowcy nic się nie stało. - Nie byłem fanem tego rozwiązania, a teraz mogę powiedzieć, że miałem szczęście - oświadczył reprezentant Księstwa Monako.



- Nie potrzebujemy więcej dowodów na to, że halo to konieczność. Cała nasza trójka ma się dobrze, zwłaszcza Charles - skomentował niedzielne wydarzenia Alonso.



@galvaobueno Hallo salvou o @Charles_Leclercpic.twitter.com/4b87FzzIWp — Luiz Vasconcelos (@Luizvasc) 26 sierpnia 2018