Foto: Williams F1 Video: Konrad Raczycki

Kubica testował bolid Williamsa (wideo z 12.10.2017)

12.10 | Kilka godzin monotonnej jazdy, okrążenie za okrążeniem. Robert Kubica sprawdzał bolid teamu Williams. To były przygotowania do testu prawdy, który odpowie, czy kierowca wróci do Formuły 1. Wszystko w wielkiej tajemnicy, ale nie dla jednego z polskich kibiców.

»