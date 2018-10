Rosberg: Hamilton może myśleć o zmierzeniu się z rekordem Schumachera





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Hamilton zapewnił sobie piąty tytuł mistrza świata

Właśnie wyrównał osiągnięcie znakomitości F1 z lat 50-tych ubiegłego wieku, Argentyńczyka Juana Manuela Fangio. Do doścignięcia został mu jeszcze Niemiec Michael Schumacher. - Staram się publicznie nie okazywać emocji, ale tym razem przychodzi mi to naprawdę z trudem - wyznał Lewis Hamilton, który w niedzielę, zajmując czwartą lokatę w Grand Prix Meksyku, zapewnił sobie piąty tytuł mistrza świata.

"Odejście z Ferrari to porażka? Decyzja była czysto geograficzna" Kimi Raikkonen,... czytaj dalej » Pięć zgarnął także Fangio. Schumacher aż siedem. - To chwila, o której marzyłem, nie spodziewałem się jednak, że kiedyś naprawdę ją przeżyję. Jestem wdzięczny każdemu, kto przyczynił się do tego sukcesu, tym wszystkim ludziom w boksie i fabryce. Bez nich nie wznosiłbym tego pucharu - mówił Hamilton.

Lepszym synem i przyjacielem

Rozemocjonowany wykroczył poza granice sportu. - Starałem się doskonalić nie tylko na torze, ale być też lepszym człowiekiem poza nim, lepszym synem i przyjacielem - opowiadał.



Przyznał, że kończący się sezon jest najlepszym w jego długiej karierze.



Sukces od razu komentował były już partner Hamiltona z Mercedesa, Nico Rosberg. - Teraz na poważnie może myśleć o zmierzeniu się z rekordem Schumachera. Ma jeszcze dwa lata kontraktu, to doskonała motywacja - stwierdził Niemiec. On mistrzem też został - raz, w sezonie 2016.



A potem nagle i szokująco karierę zakończył.

Źródło: PAP/EPA Radość Hamiltona