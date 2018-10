Kolejne spotkanie Kubicy. Był u prezesa Orlenu





»

Robert Kubica nie ustaje w staraniach o powrót do Formuły 1. W poniedziałek rozmawiał z władzami PKN Orlen. Koncern miałby go wesprzeć finansowo.

"Na szczęście złamał rękę". Morawiecki o sponsorowaniu Kubicy Mateusz... czytaj dalej » To był pracowity poniedziałek dla Kubicy. Kierowca przybył na imprezę organizowaną przez jednego ze sponsorów teamu Williams, w którym pełni rolę rezerwowego kierowcy.



Były pytania od dziennikarzy, także te o przyszłość w F1. Kubica był tajemniczy. "Chodzę dosyć uśmiechnięty i spokojny. Mogę podziękować za wparcie i kibicowanie. To nie jest tak, że już wiem, co będę robił. Nie wiem, ale pracuję nad tym i tyle" - cytuje go jeden z polskich serwisów.

Nagrany Morawiecki, Kubica bez urazy

Później polski kierowca spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Z ujawnionych w poniedziałek przez portal onet.pl nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele wynika, że Morawiecki, w przeszłości prezes BZ WBK, uznawał za nieopłacalne sponsorowanie Kubicy.



"Zobacz, oni są tak... (Santander - red.) w krajach, które kochają Formułę 1. Niemcy, Anglia, Stany i Brazylia. I Hiszpania. Kraje, które kochają Formułę 1 i oni tam są. To z ich punktu widzenia ok. Z mojego, ja mówię, ja tego nie chcę, kur... Pięć dych co roku płacić. Sp...laj" – mówi Morawiecki w rozmowie z 2013 roku z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą, prezesem PGE Krzysztofem Kilianem i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską.

"Na szczęście złamał rękę, raz, drugi" – stwierdza na nagraniu Morawiecki.

Morawiecki spotkał się z Kubicą. "No hard feelings i jedziemy dalej!" Był temu... czytaj dalej » Gdyby nie wypadek, Kubica trafiłby do Ferrari, co sam jakiś czas temu zdradził. A BZ WBK – będący wówczas częścią hiszpańskiego banku Santander, który był głównym sponsorem włoskiego zespołu - zostałby i jego sponsorem.



Sam kierowca spotkanie skomentował potem w mediach społecznościowych. Z jego słów wynika, że nie zaprząta sobie głowy publikacją na swój temat: "Wizyta u Premiera. Polska zawsze wspiera swoich. I nam jeszcze doszedł jeden temacik do dzisiejszej agendy. No hard feelings i jedziemy dalej!".

Spotkanie w Orlenie

To nie był koniec poniedziałkowych atrakcji dla niego. Wieczorem pojawił się w warszawskiej siedzibie PKN Orlen. Kierowcę przed wejściem do centrali koncernu paliwowego uwiecznił fotoreporter "Super Expressu". "To może być przełom na drodze Roberta Kubicy do powrotu do regularnego ścigania w Formule 1. Rezerwowy zawodnik zespołu Williams Martini Racing rozmawiał wczoraj w Warszawie o wsparciu swoich starań z szefami PKN Orlen" - przekonuje dziennik.



We wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek potwierdził, że do spotkania doszło: "Niełatwo było zgrać terminy, jednak wczoraj po południu udało nam się spotkać z Robertem Kubicą. Mówiliśmy m.in. o potencjale i rozwoju motosportów w Polsce, z którymi PKN Orlen jest silnie związany i kojarzony od wielu lat".



Niełatwo było zgrać terminy, jednak wczoraj po południu udało nam się spotkać z @R_Kubica. Mówiliśmy https://t.co/1COCVEzuuB. o potencjale i rozwoju motosportów w Polsce, z którymi @PKN_ORLEN jest silnie związany i kojarzony od wielu lat. pic.twitter.com/dwb53NKrxZ — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) 16 października 2018





Angielski dziennikarz przewiduje: Kubica pojedzie w 2019 roku Sezon 2019 w... czytaj dalej » Jak podało Radio ZET, Orlen rozważa sponsorowanie Kubicy w F1, a poniedziałkowe spotkanie było ustalone kilka tygodni temu.

Potrzebne miliony

Wsparcie finansowe przyda mu się w walce o powrót do bolidu, bo pieniądze w tym sporcie poza umiejętnościami są istotną składową możliwości zawodnika. W skrócie: im potężniejszego sponsora ma za sobą, tym jego szanse na angaż są większe.



Spekuluje się, że Lance Stroll, jeden z kierowców Williamsa, dzięki wsparciu ojca miliardera położył na stół 80 mln dolarów. W przypadku Siergieja Sirotkina, drugiego z kierowców brytyjskiego teamu, było to kilkanaście milionów.

W zeszłym tygodniu Joe Saward, brytyjski dziennikarz zajmujący się F1, napisał, że Kubica uzbierał 10 mln dolarów sponsorskiego wsparcia.