Kubica będzie pracował nad rozwojem bolidu Williamsa

Robert Kubica przez dwa dni będzie testował bolid FW41 teamu Williams podczas pierwszych przedsezonowych jazd Formuły 1, jakie od 26 lutego będą się odbywały na torze Catalunya pod Barceloną - oficjalnie ujawnił zespół.

Polak wyjedzie na tor w dniach 27 i 28 lutego. Pierwszego dnia 26 lutego za kierownicą usiądą ci, którzy będą ścigać się w F1 w nadchodzącym sezonie: Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin.

Rozwijać samochód

Kubica na prezentacji Williamsa: będzie ciężko patrzeć, jak inni się ścigają - Wracam do... czytaj dalej » Pierwszego dnia Stroll wyjedzie na tor w sesji porannej, a Rosjanin w popołudniowej. Kubica też będzie miał co robić. Dla niego w obu kolejnych dniach wyznaczono sesje popołudniowe.

- Wracam do Formuły 1 w innej roli niż kiedy ścigałem się 2011 roku, ale wracam na stałe do padoku i nie mogę się tego doczekać - powiedział Polak podczas prezentacji samochodu Williamsa na sezon 2018 w Londynie.

- Dla mnie było ważne, aby dostać szansę i mieć okazję do jazdy. Będziemy chcieli rozwijać ten samochód, a ja dam z siebie wszystko pracując dla zespołu - zapewnił Kubica, cytowany na oficjalnej stronie Williamsa. Do jego zadań ma należeć ścisła współpraca z zespołem przygotowującym bolid do kolejnych startów.

Ma to w umowie

Kontrakt Kubicy gwarantuje mu występ w ośmiu sesjach treningowych, zarówno przed sezonem, jak i w jego trakcie, czyli bezpośrednio przed wyścigami Grand Prix. To był warunek, jaki stawiał nasz kierowca, wiążąc się z Williamsem.

- Ciekawie będzie wrócić do miejsc, w których byłem już wcześniej - powiedział krakowianin. - Niektóre przywołują różne emocje z różnych momentów mojego życia. Czasami będzie ciężko patrzeć, jak inni się ścigają, ale ja mam teraz inną rolę. Z pewnością to będzie trudny sezon z wieloma wyścigami i sporą liczbą rzeczy do zrobienia - oceniał Kubica.

Druga runda testów, także w stolicy Katalonii, jest zaplanowana w dniach 6-9 marca, ale jeszcze nie ustalono jej harmonogramu.



Sezon rozpocznie się 25 marca wyścigiem o GP Australii w Melbourne.