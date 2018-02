Kubica zadowolony z testów. "Osiągnęliśmy maksimum"





Foto: Twitter/Williams Racing Kubica zadowolony z siebie

Godzina jazdy wystarczyła, by Robert Kubica poprawił czas uzyskany przez Siergieja Sirotkina podczas przedsezonowych testów Formuły 1 na torze Catalunya pod Barceloną. - Nawet nie wiedziałem, że byłem szybszy - powiedział potem Polak.

Polak, który w Williamsie pełni rolę zawodnika rezerwowego i testowego, uczestniczył w oficjalnych przejazdach Formuły 1 po raz pierwszy od siedmiu lat, gdy był kierowcą Renault. W lutym 2011 roku Kubica miał groźny wypadek w rajdzie samochodowym we Włoszech, podczas którego doznał poważnego uszkodzenia prawej ręki, co wykluczyło go z Formuły 1. Po paru latach walki o powrót do pełnej sprawności Kubica podpisał w końcu kontrakt z Williamsem. W zespole tym jest trzecim kierowcą - w eliminacjach Grand Prix będą się ścigać Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin.

"Dobra praca"

Wtorek był drugim dniem testów na torze pod Barceloną. W poniedziałkowych Kubica nie startował. Zawodnicy jeździli w trudnych warunkach, w pewnym momencie zaczął nawet sypać śnieg.



Kubica przejechał 48 okrążeń toru i zanotował siódmy czas dnia - 1.21,495. Ósmy Sirotkin (52 okrążenia) miał rezultat 1.21,822.

Źródło: PAP/EPA Robert Kubica w swojej maszynie

- Fajnie było znów usiąść za kierownicą bolidu. Nie jest łatwo wskoczyć do nowego samochodu, zwłaszcza przy takiej pogodzie, ale nabraliśmy pewności siebie. Myślę, że osiągnęliśmy maksimum, biorąc pod uwagę warunki pogodowe i temperaturę toru. Mam dobre odczucia, wykonaliśmy dobrą pracę, chociaż była krótka. Nawet nie wiedziałem, że byłem szybszy od Sirotkina, ale to nie jest mój priorytet - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Kubica.

Więcej pomysłów

Najlepszy czas miał we wtorek Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Na najszybszym z 98 przejechanych okrążeń uzyskał czas 1.19,673.

Polski kierowca na tor ma wyjechać jeszcze w środę. Liczy, że dzień przyniesie jeszcze więcej pozytywnych wrażeń. - Powrót do samochodu da mi teraz więcej pomysłów na poprawki dla naszych inżynierów. Było kilka pozytywnych rzeczy, jednak kilka też trzeba poprawić, ale to normalne przy nowym samochodzie - dodał Kubica.

Polak nie uniknął też pytania o swoich ograniczeniach w prawej ręce. - Problem polega na tym, że byłem wobec wszystkich zbyt szczery, gdy ciągle zadawano mi to pytanie. Zawsze czułem się komfortowo w bolidzie, jedynie media próbowały twierdzić, że jest mi niewygodnie. Oczywiście, że mam ograniczenia, ale nigdy ich nie ukrywałem. Powinniśmy przestać o tym ciągle rozmawiać - zakończył Kubica.

Ruszą za miesiąc

W poniedziałek w Williamsie jeździli Stroll (uzyskał dziewiąty wynik, 1.22,452) i Sirotkin, który był najwolniejszy wśród 13 testujących zawodników. Najszybszy Australijczyk Daniel Ricciardo z zespołu Red Bull (1.20,179) we wtorek odpoczywał.



Druga runda testów, także pod Barceloną, zaplanowana jest w dniach 6-9 marca, ale jeszcze nie ustalono jej harmonogramu. Sezon rozpocznie się 25 marca wyścigiem o GP Australii w Melbourne.