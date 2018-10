Wygrał po 2044 dniach. "Dla innych być może to coś wielkiego, dla mnie nie"





W wyścigu Formuły 1 zwyciężył po długich 2044 dniach, jak dokładnie wyliczono. I jak zwykle skwitował swój sukces wzruszeniem ramion, bo jego takie przyziemne wydarzenia nie ekscytują. - Dla innych być może to coś wielkiego, dla mnie nie - oświadczył Kimi Raikkonen.

To jeszcze nie koniec. Hamilton nie zapewnił sobie tytułu Fin Kimi... czytaj dalej » W niedzielę Fin był najszybszy za kierownicą bolidu Ferrari w Grand Prix USA na torze w Austin. Poprzednio triumfował 113 startów temu, w sezonie 2013, w GP Australii.

"To zawsze niezła zabawa"

Jak zareagował po tym ostatnim sukcesie? - Jeżeli wygrywam, to fajnie. Jeżeli nie, nie zmienia to mojego życia w żaden, ale to żaden sposób - stwierdził 39-letni zawodnik zwany "Icemanem".



O chwili szczęścia zdanie jednak dorzucił. - Udowodniłem niektórym, jak bardzo mylą się na mój temat. A to zawsze niezła zabawa - zaznaczył.



Mistrzem świata F1 Raikkonen był raz - w roku 2007.



W Austin tytuł mógł sobie zagwarantować Lewis Hamilton z Mercedesa. Dojechał do mety na trzeciej pozycji, a jego wielki rywal, Sebastian Vettel - partner Raikkonena z Ferrari - na czwartej, walka trwa zatem w najlepsze.



Pozostały jeszcze trzy starty.



Czołówka klasyfikacji generalna kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 346 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 276

3. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 221

