"Odejście z Ferrari to porażka? Decyzja była czysto geograficzna"





»

Raikkonen może stracić miejsce w Ferrari Foto: Diego Azubel/EPA/PAP Video: Morio CC BY-SA 4.0, Tim Wang Wikipeda (CC BY-SA 2.0) Raikkonen może stracić miejsce w Ferrari 19.12 | Prezes koncernu Ferrari Sergio Marchionne nie jest zadowolony z wyników, jakie w zakończonym sezonie uzyskiwał w Formule 1 Fin Kimi Raikkonen. "Ice Man" uplasował się na czwartej pozycji w klasyfikacji końcowej. Jeżeli nie poprawi się w 2018 roku, jego kontrakt może nie zostać przedłużony. zobacz więcej wideo »

Kolizja Raikkonena i Verstappena Foto: Diego Azubel/EPA/PAP Video: Eleven Sports Network Kolizja Raikkonena i Verstappena 15.05 | Dla małego fana Kimiego Raikkonena wyścig o Grand Prix Hiszapanii zaczął się w najgorszy możliwy sposób. Fiński kierowca miał kolizję już na pierwszym zakręcie i musiał wycofać się z wyścigu, a malec tego nie wytrzymał - była rozpacz. Ale to co wydarzyło się później, wynagrodziło każdą wylaną łzę. zobacz więcej wideo »

Foto: Diego Azubel/EPA/PAP | Video: Morio CC BY-SA 4.0, Tim Wang Wikipeda (CC BY-SA 2.0) Kimi Raikkonen odchodzi z Ferrari

Kimi Raikkonen, fiński kierowca Formuły 1, który po kończącym się sezonie przejdzie z Ferrari do Saubera, podkreślił, że jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Dlaczego? Bo przez następne dwa lata będzie mógł spędzać więcej czasu z rodziną.

Wygrał po 2044 dniach. "Dla innych być może to coś wielkiego, dla mnie nie" W wyścigu Formuły... czytaj dalej » Fin mieszka w Szwajcarii w posiadłości "Villa Butterfly" w Baar pod Zurychem, którą kupił w 2009 roku za 24 miliony dolarów. Dom ma powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych, dwa baseny, a garaż pozwala na parkowanie 10 samochodów.



Siedziba Saubera, z którym podpisał dwuletni kontrakt, zlokalizowana jest również w Szwajcarii, w Hinwil.

Rano w firmie, wieczorem w domu

- Pozostały mi jeszcze trzy wyścigi w Ferrari, a później będę miał z domu do pracodawcy zaledwie 40 minut jazdy samochodem. Decyzja była czysto geograficzna i teraz bardzo cieszę się z tego luksusu, który pozwoli mi spędzać więcej czasu z rodziną. W okresie zimowym będę mógł być codziennie w firmie, a wieczorem w domu - wyznał Raikkonen, cytowany przez fińską telewizję YLE.



- Wszyscy myślą, że odejście z Ferrari to porażka. Mało kto jest w stanie zrozumieć, że ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z przejścia do Saubera - dodał.

Źródło: PAP/EPA Raikkonen był najszybszy w Austin



39-letni Fin po nieudanym małżeństwie z miss Skandynawii Jenni Dahlman rozwiódł się w 2013 roku. Huczny ślub z Minną Mari Virtanen odbył się w sierpniu 2016 we włoskim klasztorze San Galgano, 18 miesięcy po narodzinach ich syna Robina. W maju ubiegłego roku na świat przyszła córka pary Rianna.



W niedzielę Raikkonen wygrał Grand Prix USA w Austin. Było to jego 21. zwycięstwo w F1, czym pobił rekord fińskich wygranych dwukrotnego mistrza świata (1998 i 1999) Miki Hakkinena.



- Zawsze przyjemnie usłyszeć hymn narodowy. Myślę, że nie był to ostatni raz - oświadczył mistrz świata z sezonu 2007.