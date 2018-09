Pierwszy punkt partnera Kubicy z zespołu. Po dyskwalifikacji rywala





Kierowca ekipy Haas Romain Grosjean, który w Grand Prix Włoch był szósty, został zdyskwalifikowany po uwzględnieniu protestu dotyczącego jego bolidu. W efekcie tej kary pierwszy punkt w sezonie F1 zdobył Rosjanin Siergiej Sirotkin (Williams).

Kubica: jestem gotowy do startu Jestem gotowy,... czytaj dalej » Według Renault w maszynie Grosjeana technicznych wymogów nie spełniała podłoga.



Haas ma jeszcze prawo do odwołania.

Protest będą mogli złożyć rywale

Kara nie jest zaskoczeniem. FIA w lipcu nakazała wszystkim zespołom, by technicznie dostosowały swoje bolidy właśnie do niedzielnych zmagań na włoskiej Monzie.



Team, w którego barwach startuje Grosjean, poprosił o wydłużenie terminu do GP Singapuru, tłumacząc się letnią przerwą i zamknięciem fabryki. Federacja postanowiła wówczas, że nie podejmie działań przeciwko temu zespołowi, ale protest będą mogli złożyć rywale.



Dyskwalifikacja Grosjeana oznacza, że na Monzie z 11. na 10. miejsce awansował Sirotkin. A dotychczas był on jedynym zawodnikiem w sezonie bez zdobyczy punktowej.



Kierowcą testowym i rezerwowym Williamsa jest Robert Kubica.

