Meksykanin zostaje w F1. Kubicy zostały trzy fotele

Sergio Perez przedłużył na sezon 2019 kontrakt z zespołem Formuły 1 Force India. To oznacza, że kurczy się pole manewru Roberta Kubicy, który nie ustaje w staraniach o powrót do ścigania.

"Force India jest moim domem od 2014 roku. Tu mogłem rozwinąć się jako kierowca i pokazać swoje umiejętności na torze" - oświadczył 28-letni Perez, obecnie siódmy zawodnik w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata.



Miało być Ferrari, był wypadek. Kulisy niedoszłego transferu Kubicy Krok numer jeden... czytaj dalej » Dyrektor zespołu Force India Otmar Szafnauer przyznał, że Meksykanin stał się jednym z najbardziej utalentowanych i konsekwentnych kierowców na torze F1. "Daje nam cenną stabilność na przyszłość i jest ogromnym atutem dla tego zespołu" - dodał.



Przedłużenie umowy z Perezem oznacza, że w ekipach F1 na nowy sezon pozostały do obsadzenia trzy miejsca - po jednym w Force India, Toro Rosso i Williamsie. Przynajmniej oficjalnie, bo niemal pewne jest, że drugi fotel w Force India zajmie Kanadyjczyk Lance Stroll (obecnie Williams). Konsorcjum jego ojca Lawrence'a jest od niedawna właścicielem tego zespołu.

Kilku kandydatów

Dla 33-letniego Kubicy pozostają więc opcje w Toro Rosso lub Williamsie, gdzie obecnie pełni rolę kierowcy testowego. W pierwszej ekipie kontrakt w kieszeni ma już Rosjanin Daniił Kwiat. Faworytami do drugiego miejsca są ponoć Tajlandczyk Alexander Albon oraz Nowozelandczyk Brendon Hartley. Przewija się również nazwisko Szwajcara Sebastiana Buemiego.



Williams niedawno ogłosił, że nowym zawodnikiem teamu został Brytyjczyk George Russell. Na swoją szansę w ekipie z Grove czeka Kubica. Polak póki co szuka finansowego wsparcia. W poniedziałek w tej sprawie rozmawiał z władzami PKN Orlen.



"W związku z publikacjami mówiącymi o zaangażowaniu PKN ORLEN w sponsoring Roberta Kubicy informujemy, że na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o potencjalnej współpracy lub jakichkolwiek jej szczegółach" - wyjaśnił później w komunikacie koncern paliwowy.



