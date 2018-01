"Kubica musi zapracować na posadę kierowcy wyścigowego"





Robert Kubica musi zapracować na to, by w roku 2019 dostać w Williamsie posadę kierowcy wyścigowego, to słowa dyrektora technicznego tej ekipy, Paddy'ego Lowe'a. W ruszający w marcu sezonie 2018 Polak będzie tam rezerwowym, pracującym nad rozwojem bolid.

Potwór z 80 tysięcy części. Kubica musi go poskromić Bolid Formuły 1... czytaj dalej » Z brytyjskim inżynierem rozmawiał dziennikarz "Autosportu". Padło pytanie, czego Kubicy zabrakło, by podstawowym kierowcą zostać już teraz - po testach zespół postawił na Rosjanina Siergieja Sirotkina.



- Powiem tak - Robert jest w drodze powrotnej do F1 po urazie ręki, co wymaga nieprawdopodobnego poświęcenia i wielkiej odwagi. Utalentowanych zawodników jest dużo więcej niż miejsc w bolidach, to rynek, na którym jest ogromna rywalizacja - odpowiedział Lowe.

Pełnowartościowy zawodnik

Kubica u progu sezonu 2011 miał fatalny wypadek w lokalnym rajdzie Ronde di Andora. Musiał zapomnieć o F1, do dziś nie odzyskał sprawności w prawej ręce. W ostatnich miesiącach jego stan poprawił się jednak na tyle, że z całych sił walczył o powrót do wyścigów.



- Robert będzie z nami kontynuował tę drogę - stwierdził Lowe. - Będzie częścią ekipy technicznej, na pewno nie posadzimy go na ławce rezerwowych.



Czy Kubica będzie gotowy, by - w razie konieczności - zastąpić któregoś z kierowców w czasie wyścigu? - Jesteśmy tego pewni, inaczej nie zostałby przez nas zatrudniony. To pełnowartościowy zawodnik, zdolny do rywalizacji na torze - oświadczył Lowe.

Źródło: Williams F1 Kubica będzie pracował nad rozwojem bolidu Williamsa