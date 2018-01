"Kubica zasługuje na drugą szansę"





Robert Kubica zasługuje na to, by dostać drugą szansę, wrócić do Formuły 1 i pokazać światu swój potencjał - oświadczył Mario Isola, menedżer z departamentu wyścigowego Pirelli. Z bliska przyglądał się wyczynom Polaka, kiedy ten w listopadzie testował opony włoskiego dostawcy.

Brytyjskie media brutalne dla Kubicy. "Williams finalizuje kontrakt z 22-latkiem" Wszystko wskazuje... czytaj dalej » Pod koniec roku Kubica walczył o miejsce w ekipie Williamsa. Robił wszystko, by znowu zostać kierowcą wyścigowym F1, po długich siedmiu latach przerwy.



U progu sezonu 2011 miał fatalny wypadek w lokalnym rajdzie Ronde di Andora, po którym nie odzyskał sprawności w prawej ręce. Niedawno - po raz pierwszy od tamtych wydarzeń - zapewnił, że da radę ujarzmić bolid na każdym torze.

Lepiej niż dobrze

Według zachodnich mediów po testach w Williamsie angaż dostanie jednak rywal Polaka, Rosjanin Siergiej Sirotkin. Wiadomość - być może - zostanie ogłoszone 16 stycznia.



Sirotkin liczy sobie 22 lata, czyli jest od Kubicy młodszy o 11 lat. W czasie testów też zachwycił. I stoi za nim potężny rosyjski bank.



- Nie krytykuję decyzji Williamsa, mówię tylko, że Kubica zapracował sobie na ponowną szansę - twierdzi Isola. - Wiadomo, że po potrzebował trochę czasu, by się zaadaptować do nowych warunków. Miał na to dwie sesje, po pół dnia, co na pewno nie było proste. No i rozmawiamy o maszynie z sezonu 2017, zupełnie innej od tej z 2011. Biorąc pod uwagę to wszystko, Kubica wypadł lepiej niż dobrze. Wykonał znakomitą robotę.



Co z kontuzjowaną prawą ręką Polaka? - Był w stanie prowadzić bolid jak inni kierowcy, nie widziałem u niego żadnych ograniczeń - zapewnia Isola.

Źródło: Jake Archibald CC BY 2.0 Kubica w bolidzie BMW Sauber F1 Team, w którym zaczynał karierę w F1