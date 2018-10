Hat-trick Hamiltona. Pole position i rekord toru





Wiele wskazuje na to, że już w ten weekend Lewis Hamilton obroni tytuł. Kierowca Mercedesa GP potwierdził, że na amerykańskim torze czuje się znakomicie. W nocy trzeci raz z rzędu wygrał kwalifikacje przed wyścigiem o Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin.

Brytyjczyk wywalczył pole position po raz 81. w karierze, a trzecie z rzędu na Circuit of the Americas. Śrubuje własny rekord pod tym względem. Okrążenie pokonał w czasie 1.32,237, co jest rekordem toru, i był o 0,061 s szybszy od Niemca Sebastiana Vettela.

Williams tradycyjnie

Kierowca Ferrari ruszy jednak z piątej pozycji - to kara za zignorowanie czerwonej flagi podczas jednego z piątkowych treningów.

Z pierwszej linii w niedzielę wystartuje kolega Vettela z teamu Fin Kimi Raikkonen. Z trzeciej pozycji wyruszy drugi z kierowców Mercedesa GP Fin Valtteri Bottas.



Tradycyjnie słabo poszło zawodnikom teamu Williams-Mercedes, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Rosjanin Siergiej Sirotkin uzyskał 17., a Kanadyjczyk Lance Stroll - 18. czas okrążenia.

Krok od tytułu

Aby zapewnić sobie piąty tytuł, Hamilton musi w niedzielę zdobyć osiem punktów więcej niż Vettel. Brytyjczyk jest w rewelacyjnej formie - z siedmiu ostatnich wyścigów wygrał sześć.

Za nim przemawia też fakt, że świetnie czuje się na amerykańskim torze, gdyż najlepszy był w pięciu z sześciu rozegranych tam wyścigów F1, a z najwyższego stopnia podium nie schodzi od 2014 roku.