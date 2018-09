Sobota cudów w F1. Najszybsze kółko, wielcy przegonieni





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Raikkonen najszybszy w kwalifikacjach do GP Włoch

To było kwalifikacyjne szaleństwo na torze Monza. Czasówkę niespodziewanie wygrał Kimi Raikkonen, który ostatnie kółko pomiarowe przejechał perfekcyjnie, jak nie on. Od soboty najszybsze okrążenie w historii Formuły 1 wynosi 1:19.119 i należy do Fina z Ferrari. Cuda wyczyniał również Lance Stroll z Williamsa.

Przed ostatnim kółkiem zachodzono w głowę, kto w niedzielę ruszy z pierwszego pola. Lewis Hamilton z Mercedesa? A może Sebastian Vettel z Ferrari?

Brytyjczyk do tego momentu miał najszybszy pomiar, Niemiec był drugi. Czas kwalifikacji się kończył, a rozstrzygnięcia doprowadzały do zawrotów głowy. Najpierw Vettel poprawił wynik Hamiltona i trybuny oszalały. Ułamek sekundy później kibice byli w jeszcze większej euforii. Metę przekroczył Raikkonen, który zagrał wielkim na nosie. Wyprzedził i Hamiltona, i Vettela, który z prowadzenia cieszył się bardzo, bardzo krótko.

Na czele dwaj kierowcy Ferrari. Wymarzony scenariusz przed niedzielnym wyścigiem na domowym torze włoskiego teamu.



What a climax to qualifying!



Kimi snatches his first pole at Monza since 2006 #ItalianGP#F1pic.twitter.com/WBRBu3xm8D — Formula 1 (@F1) 1 września 2018

Padł 14-letni rekord

To pierwsze pole position Raikkonena w sezonie (pierwsze na Monzie od 2006 roku!), a czas 1:19.119 jest najszybszym, w jakim pokonano okrążenie któregokolwiek toru w F1. 14-letni rekord Juan Pablo Montoyi został pobity.



Drugą wiadomością dnia jest to, co wyprawiał na Monzie Stroll. Kolega Roberta Kubicy z Williamsa pierwszy raz w sezonie dotarł do trzeciej, decydującej części kwalifikacji. Skończył na dobrym, dziesiątym miejscu.



Q3 CLASSIFICATION: It's a front row lockout for @ScuderiaFerrari#ItalianGP#F1pic.twitter.com/Y15EboDNS3 — Formula 1 (@F1) 1 września 2018