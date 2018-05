Monako mu pasuje. Znów zadrwił z mistrzów





Ricciardo lubi Monako

Nie Lewis Hamilton i nie Sebastian Vettel. Pole position dla Daniela Ricciardo z Red Bulla przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Monako. To nie przypadek. Australijczyk rządził we wszystkich trzech seriach treningowych.

Dla Ricciardo to drugie wygrane kwalifikacje w karierze, drugie właśnie w Księstwie. Jest na najlepszej drodze, żeby odnieść swoje siódme wyścigowe zwycięstwo. Tor w Monako jest bardzo wąski, jeśli nie popełni błędu, konkurenci nie powinni go wyprzedzić.



- My już w czwartek wysłaliśmy sygnał, gdy byłem najszybszy - przypomniał po zakończeniu czasówki kierowca Red Bulla. Tradycyjnie w Monako treningi zaczynają się w czwartek, a nie w piątek, jak przy okazji innych wyścigów.



Australijczyk jeździł w sobotę jak nakręcony. Swoim najlepszym czasem (minuta i nieco ponad dziesięć sekund) pobił rekord okrążenia toru. Drugi Vettel z Ferrari stracił do niego ponad 0,2 s. Trzeci był obrońca tytułu i lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton.

Mistrzowie - Vettel i Hamilton mają na koncie w sumie osiem tytułów - byli bezradni.

Zjawiskowe okoliczności przyrody

Bolid roztrzaskany, nie pojechał

W kwalifikacjach nie wziął udziału kolega Ricciardo z Red Bulla Max Verstappen, który roztrzaskał swój bolid w sesji treningowej poprzedzającej kwalifikacje.

Max Verstappen był jedynym kierowcą, który nie wziął udziału w kwalifikacjach

Z 13. czasem walkę o pole position skończył Siergiej Sirotkin z Williamsa, Lance Stroll - z tego samego teamu - był przedostatni, czyli 19.

Start niedzielnego wyścigu w Monte Carlo zaplanowano na godz. 15.10.



Q3 CLASSIFICATION: Can anyone catch @danielricciardo? #MonacoGP#F1pic.twitter.com/Pmbbhxu5GM — Formula 1 (@F1) 26 maja 2018