Vettel znów przechytrzył wszystkich





Foto: PAP/EPA | Video: Morio CC BY-SA 4.0, Jeren Chen CC BY-SA 2.0, Stephen Ross, CC BY-SA 3.0 A Vettel swoje

Początek sezonu Sebastian Vettel ma wymarzony. Dwa pierwsze wyścigi już wygrał, a w niedzielę ma dużą szansę na kolejny sukces. W Grand Prix Chin wystartuje z pole position, swoim 52. w karierze.

To była wyśmienita czasówka dla włoskiego teamu. Vettel był najszybszy, a drugi z kierowców Ferrari był ułamek wolniejszy. Niemiec odebrał kwalifikacyjne zwycięstwo Kimiemu Raikkonenowi w ostatnim przejeździe! Wyprzedził go zaledwie o 0,087 s.



- Nie było tak, jak sobie to wymarzyłem. Zobaczymy jutro, co z tego wyniknie - przyznał nie do końca zadowolony z bolidu Raikkonen.



Co innego Vettel, czterokrotny mistrz świata: - Samochód był niesamowity. Będzie jeszcze lepiej.

Źródło: PAP/EPA Seb wygrał kwalifikacje rzutem na taśmę

Mercedes za plecami

Ferrari pierwszy raz od 14 lat wygrało pole position w Chinach. Trzeci i czwarty czas dla Mercedesa, dla Valtteriego Bottasa i broniącego tytułu Lewisa Hamiltona.



Znów słabo wyglądały jazdy kierowców Williamsa. Siergiej Sirotkin był 16., a Lance Stroll 18. Wolniej od Kanadyjczyka pojechali tylko reprezentanci Saubera.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 8.10 czasu polskiego.



INITIAL CLASSIFICATION (Q3)



Vettel pips Raikkonen right at the end to take pole, with a new lap record #F1#Quali#ChineseGPpic.twitter.com/wAYMA8l2fB — Formula 1 (@F1) 14 kwietnia 2018