Kubica z najlepszym czasem w ekipie. "Cześć, Robert - pa, Robert"





Na torze Catalunya pod Barceloną Robert Kubica zapracowany był od samego rana. Okrążenie przejechał w 1.20,119 min, co jest najlepszym czasem uzyskanym przez kierowcę Williamsa w trakcie odbywających się tam przedsezonowych testów.

Były rywal Kubicy odpowiada na zarzuty. "Sam przyznam się do błędu" - Jestem pewny,... czytaj dalej » Wcześniej najszybszy - 1.20,349 - był Lance Stroll. Kanadyjczyk wyjedzie na tor w sesji popołudniowej.



Wyniki trudno porównywać, bo dokładnie nie wiadomo, jakie zadania wyznaczyli zawodnikom inżynierowie.

80 tysięcy części

Stroll, Kubica i Rosjanin Siergiej Sirotkin i Kubica testują model bolidu Williams FW41, który został zaprojektowany na rok 2018. Dwaj pierwsi to kierowcy wyścigowi teamu, Kubica jest kierowcą testowym i rezerwowym.



Zanim sezon ruszy - wyścigiem w Melbourne 25 marca - panowie mają dużo obowiązków.



Maszyna F1 składa się - mniej więcej - z 80 tysięcy części. Jeżeli 99,9 procent z nich spisuje się zgodnie z założeniami, to 80 i tak nie działa. Zawsze znajdzie się coś, co można poprawić.



- Dużo pracy, mało zabawy – tak lata temu Kubica określił testy. Na profilu Williamsa w mediach społecznościowych zamieszczono krótki obrazek z czwartkowej sesji - polski kierowca wyjechał z boksu i tyle go widziano. „Cześć, Robert - pa, Robert” - napisano.



W piątek będzie testował także w sesji porannej, później jego miejsce zajmie Sirotkin.