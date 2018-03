Kubica uczył zespół. Niewiedza miała go zaskoczyć





Według hiszpańskiego dziennika "El Confidencial" Robert Kubica musiał uczyć młodych kierowców Williamsa Lance’a Strolla i Siergieja Sirotkina, jak utrzymywać temperaturę opon. Polak był też zaskoczony niewiedzą niektórych członków zespołu technicznego.

"El Confidencial" zajrzał za kulisy Williamsa. Kubica został tam kierowcą testowym. Ścigać się będą inni - 19-letni Stroll i 22-letni Sirotkin, który został wybrany zamiast Polaka.



Ale to 33-letni Kubica był najszybszy w przedsezonowych testach w Barcelonie. I jak podkreślił hiszpański dziennik, w Williamsie szybko zorientowali się, że mają u siebie doświadczonego kierowcę, który stał się kimś w rodzaju technicznego opiekuna młodszych kolegów. Inżynierów porwał etyką pracy i wiedzą.

Wytykał słabe strony

"El Confidencial" opisał to, co działo się na katalońskim torze. Kubica musiał uczyć Strolla i Sirotkina, jak utrzymywać temperaturę opon w trudnych warunkach atmosferycznych. Przy tym Polak miał być zaskoczony niewiedzą niektórych członków zespołu technicznego. I ich brakiem doświadczenia.



Kubica ponoć nie gryzł się w język i punktował słabe strony modelu FW41.



"To mógł być jeden z powodów, dlaczego nie został wybrany jako kierowca wyścigowy" - tłumaczyła osoba dobrze znająca realia, cytowana w artykule.

"Nie może użyć kciuka"

Kubica wrócił do Formuły 1, choć nie odzyskał sprawności w prawej ręce po koszmarnym wypadku sprzed siedmiu lat. W lokalnym rajdzie Ronde di Andora rozbił się. Lekarze musieli walczyć o jego życie.



- Wiedziałem nagrania z kokpitu. Robert nie może użyć kciuka prawej ręki i docisnąć kierownicy. To skomplikowana sytuacja dla kierowcy - powiedział Pedro de la Rosa, były kierowca F1.