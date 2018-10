Kubica traci cierpliwość i "stawia ultimatum". "Nie zamierzam czekać do grudnia"





Foto: twitter.com/williamsracing | Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu Kubica wrócił do F1, w wyścigach jednak nie startuje

Czas mija nieubłaganie, sezon zbliża się ku końcowi, kolejne ekipy ogłaszają składy na następny. Tymczasem Robert Kubica wciąż nie wie, jaka czeka go przyszłość. I wygląda na to, że jest tą sytuacją trochę poirytowany. Jak pisze dziennik "Corriere dello Sport", Polak "stawia Williamsowi ultimatum".

Kubica domaga się od swojego teamu jasnej deklaracji, czy w następnym sezonie będzie jego kierowcą. Zapowiada, że jeśli nie otrzyma odpowiedzi do końca listopada, wtedy rozważy inne propozycje, których, jak zapewnił, mu nie brakuje.

Propozycje są

Chcą zmienić kwalifikacje w F1 Zmiany w... czytaj dalej » - Nie chcę tkwić w zawieszeniu tak jak przed rokiem. Wszyscy mamy terminy i musimy dotrzymywać danego słowa. Ja wciąż nic nie wiem. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Nie zamierzam jednak czekać do grudnia. Jestem w trakcie innych negocjacji i jeśli Williams nie odniesie się do mojej sytuacji, podejmę decyzję - cytuje polskiego kierowcę włoski dziennik.

Kubica chce przede wszystkim wrócić do ścigania się w Formule 1. Walkę o to rozpoczął latem ubiegłego roku. Najpierw wziął udział w testach Renault, potem sprawdzał go Williams. Ostatecznie na początku roku trafił do ekipy z Grove, ale jest w nim tylko kierowcą testowym.

Siedem punktów kolegów

Krakowianin brał udział tylko w kilku treningach i kolejnych testach. Na jego sytuację nie wpłynęła nawet przeciętna postawa dwóch pierwszych kierowców Williamsa. Rosjanin Siergiej Sirotkin i Kanadyjczyk Lance Stroll w szesnastu wyścigach uzbierali łącznie siedem punktów. Lider Lewis Hamilton ma ich 306.