Mistrz Formuły 1 z 1997 roku Jacques Villeneuve zdania o Robercie Kubicy nie zmieni. Kanadyjczyk niedawno wypalił, że polski kierowca może pełnić w teamie Williams rolę sabotażysty. Za Kubicą wstawił się kolega z zespołu Siergiej Sirotkin.

Plastikowa torba zatrzymała bolid Williamsa. "To było frustrujące" To był pechowy... czytaj dalej » Villeneuve chyba lubi teorie spiskowe. W każdym razie po pierwszym wyścigu w sezonie, zupełnie nieudanym dla Williamsa (Lance Stroll zajął 14. miejsce, a Sirotkin w ogóle nie dojechał do mety), w swoich rozważaniach nie odpuścił Kubicy, który w teamie z Grove pełni rolę kierowcy testowego, tego numeru trzy w zespole.



- Możliwe, że on tak ustawia samochody, by pozostali kierowcy mieli trudności z ich prowadzeniem. Przecież jego marzeniem jest występ w wyścigu, a nie bycie trzecim, sam tak bym robił - przyznał Kanadyjczyk.

"Robert to dobry chłopak"

W taki scenariusz nie wierzy Sirotkin. - Technicznie to możliwe, ale znam Roberta, to dobry chłopak, nie zrobiłby czegoś takiego - stanął w obronie Kubicy jego kolega z Williamsa.



- Zespół zastanowi się dziesięć razy, dlaczego bolid potrzebuje jakiejś zmiany albo dlaczego miałaby ona przynieść lepsze osiągi - dodał Rosjanin.

Skąd niechęć Villeneuve'a do Kubicy? Stara sprawa. To Polak zastąpił go w BMW Sauber w sezonie 2006, gdy ze ścigania wyeliminowała go kontuzja. Kubica spisywał się na tyle dobrze, że miejsca w bolidzie już nie oddał, a niedawnemu mistrzowi świata pozostało przejść na emeryturę.



Pierwszy wyścig sezonu, podczas GP Australii, wygrał Sebastian Vettel z Ferrari.

