Zmniejszona rola Rosberga u Kubicy. "Jest bardzo zajęty"





- Nie współpracujemy już tak ściśle jak w ostatnim roku - poinformował Robert Kubica o swoich zawodowych stosunkach z Nico Rosbergiem. Z Polakiem wciąż pracuje natomiast doświadczony Alessandro Alunni Bravi.

Były mistrz świata Formuły 1 został menedżerem Kubicy we wrześniu ubiegłego roku. Miał mu pomóc w powrocie do F1. Niemiec prowadził rozmowy z Renault i Williamsem. Ostatecznie, polski kierowca trafił do brytyjskiej ekipy jako rezerwowy.

W ostatnim czasie jednak sporo mówiło się, że obaj panowie zakończyli już współpracę, a konkretnie, że zrobił to Kubica. Więcej informacji zdradził sam zainteresowany.

Na dalszym planie

- Pod koniec zeszłego roku nawiązaliśmy współpracę. Utrzymujemy dobre relacje, ale na razie ponieważ ostatecznie robię to, co robię, a on jest bardzo zajęty i spędza dużo czasu ze swoją rodziną, powiedzmy, że nie współpracujemy już tak blisko jak wcześniej - powiedział Kubica na łamach brytyjskiego motorsport.com.

Polski kierowca zaznaczył jednocześnie, że Niemiec i Polak formalnie nie podzielili się. - Po prostu ten okres był bardzo intensywny. Teraz jest to zupełnie inna sytuacja. To nie jest tak, że Nico pracował dla mnie, a teraz tego nie robi. Po prostu, nie jest już teraz tak przy mnie obecny, jak wcześniej - podkreślił krakowianin.

I nie wykluczył możliwości dalszej współpracy. - To nie zależy wyłącznie ode mnie. Wiele będzie zależeć od sytuacji. Ponadto gdy wróciłem do padoku, wszystko jest dla mnie jakby nowe. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a potem pójdziemy dalej - dodał.

Rosberg niedawno potwierdził, że od tegorocznego sezonu stał się udziałowcem i długoterminowym inwestorem w Formule E. Teraz więc na głównego menedżera Kubicy wyrósł jego dotychczasowy doradca przed Rosbergiem - Alunni Bravi.