Kubica nie zazdrości kierowcom wyścigowym. "I tak realizuję swoją pasję"

Kubica: mam szansę zapukać do kilku zespołów

Foto: Rafal Oleksiewicz/EastNews Video: tvn24

4.07 | - Każdy, kto zna się na tym sporcie wie, że decyzja jakiegoś zespołu o tym, żebym to ja zasiadł za sterami bolidu, nie jest łatwa. Realnie oceniając - mam szansę zapukać do kilku zespołów i to się stało bądź stanie. Teraz są dwa-trzy miesiące, w których wszystko będzie się rozgrywać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się pojechać w Grand Prix - powiedział na konferencji prasowej w Toruniu Robert Kubica, kierowca testowy Williams Racing.

