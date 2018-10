Legendarny zespół opcją Kubicy. "W ciągu dwóch tygodni będę miał jasność"





Znaków zapytania nie brakuje, ale przyszłość Roberta Kubicy w Formule 1 ma się w końcu wyjaśnić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jedną z opcji jest rola kierowcy rozwojowego Ferrari.

Według portalu auto-motor-und-sport.de, niespełna 34-letni Polak wciąż jest na liście czterech-pięciu kandydatów, by zasiąść w fotelu Williamsa w przyszłym sezonie. Pozostali chętni to m.in. Francuz Esteban Ocon, Rosjanin Siergiej Sirotkin (obecny zawodnik angielskiego zespołu), Holender Nyck de Vries oraz Meksykanin Esteban Gutierrez.



Williams potrzebuje płatnego kierowcy. "Kubica jest na naszej liście" Williams wciąż... czytaj dalej » W ekipie z Grove brakuje pieniędzy w budżecie. I to niemałych, dlatego szefowa Claire Williams już kilka razy jasno dała do zrozumienia, że wybór partnera dla Brytyjczyka George'a Russella będzie podyktowany głównie względami finansowymi.



- Nie jest tajemnicą, że Williams szuka następcy Lance'a Strolla. Z Russellem wykonali dobry ruch, ale potrzebują jeszcze drugiego kierowcy. Mogę pomóc, o ile nasze cele będą zbieżne, no i będzie im odpowiadać to, co mam do zaoferowania - zaznaczył Kubica.



- Pięknie byłoby się móc ścigać w wyścigach w następnym sezonie, ale... nie chcę niczego wymuszać. To byłaby nagroda za długą podróż po wypadku, ale to musiałoby pasować ludziom i całemu środowisku, z którym miałbym pracować - dodał.

Źródło: Tim Wang CC BY-SA 2.0 Kubica znowu chce startować w wyścigach F1

Oferta Ferrari

Ściganie to wciąż jego pasja, ale nie wyklucza też, że może to robić w innej serii niż F1.



Miało być Ferrari, był wypadek. Kulisy niedoszłego transferu Kubicy Krok numer jeden... czytaj dalej » - Robi się późno. Najchętniej chciałbym to już wiedzieć... wczoraj. Wydaje się jednak, że w ciągu dwóch tygodni będę miał jasność - wyznał.



Kubica zdradził, że ma też pewną propozycję od Ferrari. Mógłby we włoskiej ekipie przejąć obowiązki kierowcy rozwojowego od Rosjanina Daniiła Kwiata, który przechodzi do Toro Rosso.



- Możliwe, zobaczymy, co przyniosą rozmowy - stwierdził Polak, który jedną nogą był we włoskiej ekipie. Miał w garści wstępny kontrakt, ale w lutym 2011 roku rozbił się na trasie rajdu w Ligurii. Ledwo uszedł z życiem, świetnie rozwijającą się karierę musiał przerwać. Wrócił po latach jako kierowca testowy Williamsa.



- Założenie czerwonego kombinezonu choć na krótki test byłoby spełnieniem jednego z moich marzeń. Kiedyś byłem blisko, ale wypadek mi to uniemożliwił. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale jeśli będzie szansa, to ją rozważę - zakończył Kubica.