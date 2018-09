Kubica ma plan B. "Zupełnie inne ściganie"





Wciąż czeka i ma nadzieję, że znowu - po blisko ośmiu latach - wystartuje w wyścigu F1. Jeżeli nie? - Rozważę udział w innych mistrzostwach - mówi na łamach autosport.com Robert Kubica.

Ferrari oddaje mistrza, bierze debiutanta Wielka wymiana w... czytaj dalej » 14 listopada 2010 roku, Grand Prix Abu Zabi. Kubica zajął wtedy piąte miejsce, prowadząc bolid Renault. To był jego ostatni wyścig F1.



U progu następnego sezonu, rywalizując w lokalnym rajdzie Ronde di Andora, miał wypadek, po którym lekarze ratowali mu życie. Sprawności w prawej ręce nie odzyskał.



Do elity sportów motorowych wrócił w styczniu, Williams zatrudnił go jako kierowcę testowego i rezerwowego.

Wyścigi długodystansowe

- Jeżeli czegoś nie robi się od dawna, albo robi jak ja, co trzy miesiące, to normalne, że wypada się z rytmu - tłumaczy Kubica swoją sytuację. - Jeżeli powiesz tenisiście, nawet temu najlepszemu, by nie grał i nie trenował przez sześć lat, a potem dasz mu poćwiczyć przez godzinę i wrzucisz do finału Wimbledonu, prawdopodobnie będzie miał problemy.



Polak zapewnia jednak, że jest gotowy, by znowu walczyć na torze o punkty. Priorytetem jest znalezienie się w stawce ruszającej do pierwszego wyścigu sezonu 2019. - Na razie skupiam się tylko na tym, by wykorzystać szansę - wyjaśnia.



Plan B też ma przygotowany - atrakcyjnym kierunkiem byłoby World Endurance Championship, czyli wyścigi długodystansowe. - To zupełnie inne ściganie, zupełnie inna kategoria. Może być ciekawym wyzwaniem, dającym dodatkową motywację - twierdzi Kubica.

Źródło: twitter.com/williamsracing Kubica wrócił do F1, w wyścigach jednak nie startuje