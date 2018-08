Kubica: jestem gotowy do startu





Jestem gotowy, aby spędzić cały weekend wyścigowy za kierownicą bolidu Formuły 1 - potwierdził kierowca testowy i rezerwowy teamu Williams Robert Kubica w wywiadzie dla portalu motoryzacyjnego autosport.com.

- Czuję się na to gotowy, bo w innym przypadku nie podpisywałbym na ten rok kontraktu z Williamsem. Ewentualny start leży w moich obowiązkach, muszę być stale na to przygotowany w sytuacji, gdyby coś się wydarzyło. Wtedy zajmuję miejsce podstawowego kierowcy - powiedział krakowianin. "Mam nadzieję, że ojciec mnie ściągnie". Kubica czeka na ruch Strolla Przyszłość... czytaj dalej »

Szansa na start

Według nieoficjalnych informacji Kanadyjczyk Lance Stroll, którego ojciec niedawno został właścicielem ekipy Force India, rozważa możliwość odejścia z Williamsa przed zakończeniem tegorocznego sezonu. Gdyby tak się stało, w kolejnych rundach mistrzostw świata Kubica może obok Rosjanina Siergieja Sirotkina, zasiąść za kierownicą bolidu brytyjskiego teamu.



- Oczywiście nie jest łatwo w środku sezonu ścigać się z czołowymi kierowcami. Miałem parę okazji, żeby jeździć tym samochodem, ale nadal brak mi doświadczenia. Muszę jednak podjąć się tego zadania, gdy będzie taka potrzeba - dodał Polak. Zamieszanie w F1. "Kubica zająłby jego miejsce" Trwają gorączkowe... czytaj dalej »

"Spokojnie czekam na to, co przyniesie przyszłość"

Na razie jednak podchodzi spokojnie do wszystkich pojawiających się sensacyjnych informacji o swoim powrocie na tor.



- Myślę, że kiedy zespół proponował mi rolę zawodnika testowego i rezerwowego, to nie miał wątpliwości, że sobie poradzę. Jest mnóstwo spekulacji, sporo się dzieje, ale ja nadal wykonuję swoją pracę. Spokojnie czekam na to, co przyniesie przyszłość - dodał.



Według motoryzacyjnych mediów obecnie jest za mało czasu, aby Kubica wystąpił już za tydzień w Grand Prix Włoch na torze Monza. Bardziej realny jest start w Grand Prix Singapuru w połowie września.