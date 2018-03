Kierowcy zaprezentowani. Formuła 1 wraca do ścigania





Prawie cztery miesiące czekania i wystarczy. Wraca wielkie ściganie, czyli 69. sezon Formuły 1. Przed niedzielnym Grand Prix Australii odbyła się prezentacja najszybszych kierowców świata. Po ponad siedmiu latach przerwy wraca Robert Kubica, ale tylko w roli kierowcy testowego teamu Williams-Mercedes. Tytułu broni Brytyjczyk Lewis Hamilton.

Tak jak w poprzednim sezonie wystartuje 10 teamów, o jeden mniej niż dwa lata temu, gdy z powodów finansowych działalność zakończył Manor. W kalendarzu zaplanowanych jest 21 rund. Pierwszy wyścig 25 marca w Australii, ostatni 25 listopada w Abu Zabi. Kubica uczył zespół. Niewiedza miała go zaskoczyć Według... czytaj dalej »

Bez Brazylijczyków, mało Niemców

W dwóch najlepszych zespołach - Mercedes GP i Ferrari - nie doszło do zmian kadrowych. W pierwszej ekipie pozostali Hamilton i Fin Valtteri Bottas, we włoskim teamie będą jeździć Niemiec Sebastian Vettel i weteran Fin Kimi Raikkonen. Nie było roszad także w mogącym włączyć się do walki o czołowe lokaty Red Bullu, gdzie pozostali Australijczyk Daniel Ricciardo i Holender Max Verstappen.



Już pod koniec poprzedniego roku wiadomo było, że z ekipy Williamsa odejdzie Brazylijczyk Felipe Massa, który zakończył karierę. Długo zastanawiano się, kto będzie jego następcą, a jednym z najpoważniejszych kandydatów był Kubica. Ostatecznie padło na Siergieja Sirotkina, gdyż budżet, jaki proponował Polak, był znacznie niższy od tego, który zaoferował Rosjanin. Pierwszym kierowcą Williamsa będzie najmłodszy w stawce Kanadyjczyk Lance Stroll.



Kubica znalazł jednak zatrudnienie - będzie pełnił rolę kierowcy testowego i rezerwowego. Polak brał już udział przed sezonem w dwóch sesjach testowych na torze pod Barceloną, podczas których pokazał, że pomimo problemów zdrowotnych nadal jest szybki.



Odejście Massy sprawiło, że w gronie kierowców w tym sezonie nie będzie ani jednego Brazylijczyka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1969 roku.



Wyjątkowo mało będzie również Niemców. Ten kraj reprezentować będą tylko czterokrotny mistrz globu Vettel oraz Nico Huelkenberg w ekipie Renault. Obaj jednak na razie nie mają większych szans na wyprzedzenie w klasyfikacji zwycięzców wyścigów Grand Prix swojego rodaka Michaela Schumachera, który triumfował 91 razy. Hamilton, czterokrotny mistrz świata, odniósł 62 zwycięstwa, a Vettel - 47.

Źródło: PAP/EPA Weteran Raikkonen rozdawał autografy

Nowinki

Największą nowością tegorocznego sezonu jest wprowadzenie do konstrukcji bolidów systemu ochronnego kokpitu - tzw. Halo. Ma on dodatkowo, obok pałąka przeciwkapotażowego za kabiną, chronić głowę kierowcy w razie wypadku. Testowane były dwa rozwiązania - Halo i tzw. "tarcza", czyli bardzo trwała szyba umieszczona przed kierowcą. To drugie sprawdziło kilku zawodników i generalnie nie byli zadowoleni.

Vettel, Alonso i Raikkonen uważali, że "tarcza" zbyt ogranicza pole widzenia, co będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Stąd zdecydowano się na Halo, ażurową obudowę kokpitu, która jednak także nie wszystkim odpowiada. Niektórzy kierowcy narzekają, że z tego powodu trudniej jest wchodzić do auta i obawiają się, że trudniej będzie po wypadku wydostać się z kokpitu, gdy np. samochód zacznie płonąć.

Na torze Albert Park po raz pierwszy pojawi się nowy safety car - samochód bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Będzie nim ponownie Mercedes, auta tej marki pełnią tę rolę od 1996 roku. Kierowcą od kilku lat jest Niemiec Bernd Maylander, jego zadaniem jest reagowanie na wszystkie pojawiające się w trakcie wyścigu zagrożenia.

Źródło: motorward.com Oto nowy safety car

Nowy safety car to Mercedes AMG GT R z centralnie umieszczonym silnikiem V8 biturbo 4,0 litra o mocy 585 KM. Maksymalna prędkość to 320 km/h, od 0 do 100 km/h auto przyspiesza w 3,4 s.

Samochód jest wyjątkowy, zbudowany został od podstaw, jako auto bezpieczeństwa. Zastosowano w nim najnowsze rozwiązania techniczne, elektronika porównywalna jest z bolidami F1. Klatka bezpieczeństwa, ceramiczne hamulce o bardzo dużej wydajności, sportowe zawieszenie, pozwalają jeździć nim z prędkościami porównywalnymi do aut sportowych.

Potwierdzi dominację?

W ostatnich czterech sezonach na torach F1 dominowali kierowcy Mercedesa. Zdobyli cztery tytuły - Hamilton trzy (w latach 2014, 2015 i 2017), a w 2016 triumfował Niemiec Nico Rosberg, który kilka dni po zwycięstwie w klasyfikacji generalnej niespodziewanie zakończył karierę.

Największym atutem Mercedesa w ostatnich czterech zwycięskich sezonach były turbodoładowane silniki o pojemności 1,6 litra V6. To dzięki jednostkom napędowym Hamilton i Rosberg w większości wyścigów po starcie szybko uzyskiwali nad rywalami bezpieczną przewagę i między sobą walczyli o dwa czołowe miejsca.

Źródło: PAP/EPA Hamilton cztery razy był mistrzem świata

Ale już w ubiegłym sezonie Ferrari opracowało jednostkę, która osiągami zbliżyła się do Mercedesa. Także kierowcy Red Bulla mniej narzekali na motory Renault, oficjalnie prezentowane pod marką TAG-Heuer.

Mercedes oficjalnie ogłosił już w styczniu, że wprowadził na 2018 rok kilka dopuszczalnych przepisami nowinek, które mają jeszcze bardziej poprawić osiągi jednostki. Ferrari głośno nie chwali się, choć podczas testów w Barcelonie było widać, że Vettel jeździ bardzo szybko.



Z inauguracji w Melbourne szczególnie cieszy się Ricciardo. - Jestem jedynym Australijczykiem w stawce i przyciągam uwagę fanów. Rok temu miałem tu problemy, rozbiłem się w kwalifikacjach, a w wyścigu też technika zawiodła. Teraz nadszedł czas, aby nasze wyniki były lepsze. Ciekawe, jaki wpływ na jazdę będą miały zmiany, w tym system Halo. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu, gdyż nowe samochody będą bardzo szybkie - zapewnił.

Źródło: PAP/EPA Australijscy kibice liczą na Ricciardo

Kierowcy F1 w sezonie 2018

(numer startowy, nazwisko, narodowość, zespół, silnik w bolidzie):



44 Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) - Mercedes

77 Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) - Mercedes

5 Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) - Ferrari

7 Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) - Ferrari

3 Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) - Renault

33 Max Verstappen (Holandia/Red Bull) - Renault

11 Sergio Perez (Meksyk/Force India) - Mercedes

31 Esteban Ocon (Francja/Force India) - Mercedes

55 Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Renault) - Renault

27 Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) - Renault

14 Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) - Renault

2 Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) - Renault

8 Romain Grosjean (Francja/Haas) - Ferrari

20 Kevin Magnussen (Dania/Haas) - Ferrari

18 Lance Stroll (Kanada/Williams) - Mercedes

35 Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams) - Mercedes

10 Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) - Honda

28 Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso) - Honda

9 Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber) - Ferrari

16 Charles Leclerc (Francja/Sauber) - Ferrari

Kalendarz Formuły 1 na sezon 2018:

25 marca - GP Australii (Melbourne, godz. 7.10 czasu polskiego)

8 kwietnia - GP Bahrajnu (Sakhir, 17.10)

15 kwietnia - GP Chin (Szanghaj, 8.10)

29 kwietnia - GP Azerbejdżanu (Baku, 13.10)

13 maja - GP Hiszpanii (Barcelona, 15.10)

27 maja - GP Monako (Monte Carlo, 15.10)

10 czerwca - GP Kanady (Montreal, 20.10)

24 czerwca - GP Francji (Le Castellet, 16.10)

1 lipca - GP Austrii (Spielberg, 15.10)

8 lipca - GP Wielkiej Brytanii (Silverstone, 15.10)

22 lipca - GP Niemiec (Hockenheim, 15.10)

29 lipca - GP Węgier (Budapeszt, 15.10)

26 sierpnia - GP Belgii (Spa-Francorchamps, 15.10)

2 września - GP Włoch (Monza, 15.10)

16 września - GP Singapuru (Singapur, 14.10)

30 września - GP Rosji (Soczi, 13.10)

7 października - GP Japonii (Suzuka, 7.10)

21 października - GP USA (Austin, 20.10)

28 października - GP Meksyku (Mexico City, 20.10)

11 listopada - GP Brazylii (Sao Paulo, 18.10)

25 listopada - GP Abu Zabi (Abu Zabi, 14.10)







Michael Schumacher (Niemcy) 91 (1991-2012)

Lewis Hamilton (W. Brytania)* 62 (2007- )

Alain Prost (Francja) 51 (1980-1993)

Sebastian Vettel (Niemcy)* 47 (2007- )

Ayrton Senna (Brazylia) 41 (1984-1994)

Fernando Alonso (Hiszpania)* 32 (2001- )

Nigel Mansell (W. Brytania) 31 (1980-1995)

Jackie Stewart (Szkocja) 27 (1965-1973)

Niki Lauda (Austria) 25 (1971-1985)

Jim Clark (Szkocja) 25 (1960-1968)

Juan Manuel Fangio (Argentyna) 24 (1950-1958)

Nico Rosberg (Niemcy) 23 (2006-2016)

Nelson Piquet (Brazylia) 23 (1978-1991)

Damon Hill (W. Brytania) 22 (1992-1999)

Mika Hakkinen (Finlandia) 20 (1991-2001)

Kimi Raikkonen (Finlandia)* 20 (2001- )



(* zaznaczono nadal czynnych zawodników) Klasyfikacja zwycięzców wyścigów GP: